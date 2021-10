Salmo: dove vedere il documentario Water World Music Festival (e quando esce)

Salmo ha annunciato un’altra grossa novità. Il prossimo 15 ottobre sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video il documentario Water World Music Festival.

Sarà grazie a questo nuovo prodotto audiovisivo che avremo finalmente la possibilità di avere uno sguardo nel backstage di uno degli eventi musicali più originali degli ultimi tempi. “Molte volte le idee nascono così, dici facciamola questa cosa, facciamola e basta” questo racconta Salmo nel teaser del documentario, che potete recuperare cliccando qui.

Ma che cos’è stato, esattamente, il Water World Music Festival di Salmo?

Il rapper sardo, questa estate, ha deciso di rimettersi in gioco (rimettendo anche in moto il mondo dei live, in parallelo) organizzando un mega concerto al largo della Marina di Cala dei Sardi, approdo situato nel Golfo di Cugnana, a Olbia, non distante da Porto Rotondo.

Al live, a cui ha partecipato anche Bob Sinclar e colleghi del calibro di Coez, Noyz Narcos, Slait, Lazza, Hell Raton, tutti i partecipanti hanno potuto assistere a bordo dei loro mezzi acquatici autorizzati. Tutto si è dunque svolto rispettando le distanze di sicurezza e le norme anti Covid, mentre il palco è stato montato una piattaforma galleggiante.

Un totale di 5 ore di musica non stop, con il concerto di Salmo e il suo dj-set conclusivo come ciliegina sulla torta. Peccato soltanto che i presenti non abbiano potuto ascoltare i nuovi pezzi che Salmo aveva in serbo per loro. Proprio di recente il rapper è tornato con il suo ultimo disco, dal provocatorio titolo Flop.

Quella di Salmo è soltanto l’ultima delle collaborazioni che Amazon Prime Video ha siglato di recente con il mondo della musica italiana. Ad oggi la piattaforma di streaming ha pubblicato il commovente documentario su Tiziano Ferro, la serie The Ferragnez con Fedez e Chiara Ferragni e il primo film di Laura Pausini.