Salmo annuncia la data di uscita di “Ranch” e pubblica “On Fire”

L’attesa per i fan del “Profeta del Rap” è quasi finita: dopo aver rivelato la tracklist Salmo svela finalmente la data di uscita del suo nuovo album: RANCH.

L’uscita imminente di RANCH spezza l’attesa per il prossimo grande evento live: LEBONSKI PARK, in scena il 6 settembre 2025 a Milano – Fiera Milano Live. Un evento fuori scala, prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360, che supera i confini del classico concerto per trasformarsi in un’esperienza immersiva nel mondo di Salmo.

Salmo: fuori ora On Fire , opening track di Ranch

Da oggi, lunedì 28 aprile, è disponibile su tutte le piattaforme digitali l’opening track del disco, On Fire. Diretto, crudo e senza freni, il brano è un banger adrenalinico prodotto da Salmo, Low Kidd e Verano, che accende da subito il motore del nuovo progetto.

Su YouTube è disponibile anche il videoclip ufficiale di On Fire, diretto da Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e prodotto da MAESTRO. Un viaggio immersivo nell’immaginario di RANCH, con Salmo assoluto protagonista delle sequenze, incendiando letteralmente la scena.

salmo – RANCH – data di uscita e tracklist dell’album

Arriviamo ora alla data di uscita… Il nuovo disco di Salmo arriverà venerdì 9 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy. Ecco la tracklist ufficiale di RANCH, 16 nuove canzoni che hanno stupito nel momento dell’annuncio per la presenza di un solo featuring… quello con Kaos in Bye bye.

On Fire Crudele N€Urologia Sincero Bye Bye (feat. Kaos) Bounce! Sangue Amaro Cartine Corte Beatcoin Il Figlio del Prete Numeri Primi Fuori Controllo Incapace Conta su di me Mauri Titoli di coda

Foto di copertina articolo di BOGDAN ‘CHILLDAYS’ PLAKOV