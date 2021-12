Esce l'1 gennaio 2022 il nuovo estratto da "Flop" di Salmo... "L'Angelo caduto" feat. Shari

Il nuovo singolo estratto, a partire dall’1 gennaio 2022, da Flop di Salmo è L’angelo caduto feat. Shari (qui il testo).

L’ultimo disco di Salmo è fuori dall’1 ottobre scorso ed è già stato certificato con il disco di platino e conta oltre 100 milioni di stream totali.

SALMO L’ANGELO CADUTO feat. Shari

L’angelo caduto, scritto insieme a Shari, è sicuramente il brano più struggente di Flop, un brano emotivo, sensibile e violentemente umano.

Il ritornello si alza verso il cielo nella voce eterea della giovane artista che, dopo l’esperienza con Warner Music Italia, ha firmato con la Lebonski 360°, l’etichetta di Salmo,

Con questo brano Salmo firma un brano che utilizza parole tra le più intense della sua discografia… “volevo farti sapere che non sei sola quando hai il cuore in gola, io sarò al tuo fianco come una pistola, copriti bene che fuori nevica ancora…” e ancora “perso nell’ignoto, dormo sopra un’altalena sospesa nel vuoto, ho visto un angelo nel marmo, devi scolpire se vuoi liberarlo“.

IL LIVE

Nella primavera del 2022 Salmo tornerà live sui palchi dei principali palazzetti italiani con il FLOP TOUR, la tournée di 12 date organizzata e prodotta da Vivo Concerti.

Tornerà poi a esibirsi nell’estate 2022, domenica 3 luglio allo Stadio Comunale di Bibione (VE) e mercoledì 6 luglio allo stadio San Siro di Milano, per un’attesissima data evento. Queste le date:

Martedì 01 marzo 2022 || Roma @Palazzo dello Sport

Domenica 06 marzo 2022 || Pesaro (PU) @Vitrifrigo Arena

Martedì 08 marzo 2022 || Eboli (SA) @PalaSele

Venerdì 11 marzo 2022 || Bari @PalaFlorio

Martedì 15 marzo 2022 || Milano @Mediolanum Forum

Domenica 20 marzo 2022 || Torino @Pala Alpitour

Mercoledì 23 marzo 2022 || Bologna @Unipol Arena

Sabato 26 marzo 2022 || Livorno @Modigliani Forum

Martedì 29 marzo 2022 || Mantova @Grana Padano Arena

Giovedì 31 marzo 2022 || Padova @Kioene Arena

Domenica 03 aprile 2022 | Brescia @Brixia Forum

Martedì 05 aprile 2022 || Firenze @Mandela Forum

STADI 2022

Domenica 3 luglio 2022 || Bibione (VE) @ Stadio Comunale

Mercoledì 6 luglio 2022 || Milano @ San Siro