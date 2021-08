Concerto di Salmo e situazione live. Il pensiero di alcuni artisti, da Motta ad Anna Tatangelo

Il concerto di Salmo ad Olbia ha scatenato un vero putiferio e, conoscendolo, era proprio questo che il rapper sardo voleva: scatenare un dibattito. Che poi il fine non giustifichi i mezzi è altra cosa.

Al di là del suo botta e risposta con Fedez (qui) e Alessandra Amoroso (qui), sono diversi gli artisti che si sono esposti per dire la propria. Alcuni proprio sul concerto di Olbia e le modalità con qui è stato realizzato, altri per commentare la situazione concerti.

Su alcuni abbiamo scritto degli articoli: Ultimo (il cui post è stato ripreso anche da Laura Pausini), Gemitaiz, Francesco De Gregori, Samuele Bersani e Emis Killa. Al riguardo si è espressa anche Assomusica (vedi questo articolo).

Abbiamo raccolto in questo articolo alcune opinioni pubblicate dagli artisti, da Morgan a Motta, da Matteo Romano ad Anna Tatangelo. Clicca in basso su continua per leggerle.