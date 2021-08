Ultimo: "Il problema dei concerti è che nessuno si prende la responsabilità di decidere cosa fare... hanno paura di perdere consensi!"

Ultimo Concerti… il pensiero del cantatore su quanto sta accadendo e su quanto NON sta accadendo.

Anche il giovane cantautore ha voluto, a mezzo post su Instagram, dira la propria su quanto sta accadendo nel mondo dei concerti in Italia tra restrizioni rispettate e non rispettate (ne abbiamo scritto in questo editoriale).

ULTIMO CONCERTI: la sua opinione

Ad Ultimo non è interessato entrare nel merito della polemica su Salmo ma, piuttosto, scrivere una sua importante riflessione sulla mancanza di regole e sul fatto che alcuni settori sono completamente penalizzati, la musica e lo spettacolo in primis…

“Il problema dei concerti è che nessuno si prende la responsabilità di decidere cosa fare e come farlo. Ci sono concerti che non sembrano concerti, serate in discoteca che sembrano concerti, assembramenti concessi e assembramenti vietati… che senso ha poter prendere ogni giorno aerei dove tutti sono attaccati ( in un luogo CHIUSO e PICCOLO), e poi per dovere fare un concerto in uno spazio APERTO e GRANDE, la gente deve stare seduta con mascherina e distanziata? Ah, ci sono anche concerti veri, fatti in paesi vicini al nostro. Li si può andare volendo.“

Iniziano così il discorso dell’artista rivelazione degli ultimi anni che, se non ci fosse stata una pandemia in corso, avrebbe dovuto essere in tour negli stadi italiani…