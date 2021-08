Emis Killa sulla situazione live: “Per quanto tempo vogliamo andare avanti a farci prendere per il cxxo dallo stato?”

Anche Emis Killa dice la sua sulla situazione dei live in Italia.

Alla luce di quanto successo con il live di Olbia di Salmo sono in molti gli artisti che si stanno pronunciando sui live. Chi schierandosi contro Salmo stesso (da Fedez ad Alessandra Amoroso), chi esprimendo il proprio parere su una situazione, quella degli spettacoli dal vivo e dei lavoratori del settore, che ha bisogno di essere aiutata dallo stato. Tra questi Ultimo (di cui abbiamo parlato qui) ed Emis Killa.

Innanzitutto il rapper milanese ha voluto sottolineare come le regole in Italia siano caotiche e, perlopiù nemmeno seguite, in ogni posto e in qualsiasi settore…

“Comunque riguardo sta storia del Covid e i concerti va detta una cosa: non si capisce un caxxo. Sono stato a Riccione (per dire una città a caso) due giorni fa e non potete capire il delirio di gente che c’è, ovunque. In generale in Italia c’è confusione. Nei ristoranti devi entrare con la mascherina ma appena ti siedi al tavolo la togli, quindi no sense. In strada sembra il mercato. Nei lidi, le discoteche, i bar, non c’è un suolo luogo in cui abbia visto la gente rispettare le norme di sicurezza, manco io l’ho fatto. Nessuno mi ha chiesto il Green Pass da nessuna parte. NESSUNO.“

EMIS KILLA SU SALMO E IL MONDO DEI LIVE

Killa ha quindi continuato andando a fondo nella questione Salmo e usandola non per schierarsi nettamente ma per far capire quanto, per i lavoratori dello spettacolo, questa situazione stia diventando estenuante…