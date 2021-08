Alessandra Amoroso risponde alla provocazione di Salmo: "L'intento era nobile, la riuscita meno..."

Quando è scoppiato il caso sul concerto di Salmo ad Olbia, Alessandra Amoroso è stata tra le prime ad esporsi chiedondogli spiegazioni sull’accaduto tramite una storia su Instagram. E così il rapper sardo, dopo aver risposto a Fedez (vedi qui), ha voluto “occuparsi” anche della cantante salentina che non si è di certo tirata indietro.

Le parole di Alessandra, artista che non è solita commentare quello che fanno i colleghi, sono arrivate subito dopo che le immagini dell’assembramento di Olbia hanno iniziato a girare sul web. Queste erano state le parole dell’Amoroso:

“Se la tua serata aveva l’intento di una raccolta fondi (giustamente per la tua regione) e per dare voce al nostro settore, ci tengo a dirti che “qualcosa” è andato DAVVERO storto… Nel rispetto di tante persone credo sia opportuna una tua spiegazione. Grazie“

E così Salmo ha risposto a mezzo Instagram premettendo: “Alessandra Amoroso, ne ho anche per te…” Ad accompagnare questa frase il rapper ha postato la foto del post in cui annunciava il suo concerto per la Sardegna andando ad evidenziare il commento dell’Amoroso, ovvero tre emoticon di approvazione con le mani alte in aria, aggiungendo: “Tutto bene? Vorrei la tua di spiegazione“.

LA RISPOSTA DI ALESSANDRA AMOROSO a SALMo

La cantante non si è scomposta più di tanto e, andando a riprendere la storia di Salmo a lei indirizzata ha aggiunto:

“Tutto benissimo, grazie. Non ho capito cosa devo spiegare?! Mi sfugge… L’intento era nobile, la riuscita meno… Questo è il mio pensiero!!!“

A chiusura del testo della storia Alessandra Amoroso ha di nuovo aggiunto le tre emoticon con le mani in aria. Del resto appoggiare un’azione lodevole di un collega non vuol dire non poterla criticare se poi non si rivela per quello che è, no?