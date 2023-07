La via di fuga di Sally Cruz passa da suoni EDM e “Lividi”

Sally Cruz Lividi testo e significato del nuovo singolo della giovane scommessa di Capitol Records.

Il brano arriva dopo il featuring nell’ultimo album di Nitro sulle note di Paranoia, canzone che ha superato un milione e mezzo di streaming, e il lancio del singolo Tempesta.

Sally cruz lividi significato del brano

Fuori dal 21 luglio 2023 Lividi è stata prodotta da Mike Defunto e Miles ed è fuori per Supertango, Capitol Records/Universal Music Italia. Nei giorni scorsi Sally Cruz ha regalato ai fan un’anticipazione del brano sul suo profilo TikTok postando diversi video contenenti anticipazioni del pezzo alcuni provenienti proprio dalle take di registrazione in studio.

Lividi è un pezzo dalle sonorità pop punk con richiami a un mood edm ed elettronico, che la differenzia nel suo genere, personalissimo ed estremamente originale.

Con Lividi l’artista cerca di scappare da una condizione soffocante, dal senso di vuoto e di chiusura, per riprendersi e cercare una via di fuga. Le strofe malinconiche e la sua voce, che risuona nel petto di chi ascolta, arrivano in maniera diretta e coinvolgente, permettendo al pubblico di immedesimarsi subito nel racconto dell’artista, dotata di una grande capacità interpretativa.

Sally Cruz lividi testo e audio

Ho la testa che scoppia

da sola si detesta

non lo sai

ho i lividi alle oh oh oh oh oh oh oh

ho i lividi alle oh oh oh oh oh oh oh

Testo completo in arrivo