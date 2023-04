Segnatevi questo nome: Sally Cruz. Un graffio emotivo fortissimo nella voce, dal 28 aprile fuori “Tempesta”

Sally Cruz Tempesta significato del testo del nuovo brano dell’artista, tra le nuove scommesse più talentuose del roster di Capitol del 2023, reduce dal duetto con Nitro nel brano Paranoia.

Per chi non la conoscesse ancora, oltre a consigliarvi di tenerla d’occhio in quanto dannatamente brava, ecco qualche informazione in più su di lei.

Sally Cruz è il nome d’arte di Alessia Rossi, artista di Firenze nata nel 2003.

Il suo rapporto con la musica inizia sin dalla tenera età, quando durante le vacanze estive passava giornate intere a cantare al karaoke davanti ai genitori e amici, facendosi etichettare come “la ragazza del karaoke”.

Successivamente Alessia inizia a studiare violino per poi abbandonarlo e decidere di chiudere il proprio rapporto con la musica e dedicarsi allo sport, prima nuoto e poi calcio, dove avrebbe potuto proseguire come professionista.

A inizio 2021 la perdita del padre è un terremoto nella sua vita e suscita dentro la ragazza una voglia di riscatto che solo la musica riesce a darle. Inizia così a prendere lezioni di canto e, a metà del 2021, incontra Mike Defunto, produttore toscano con cui si crea subito un ottimo rapporto e che dà il via al suo percorso come artista solista.

A giugno 2022 esce il suo primo singolo Un disastro, che segna il suo debutto nel collettivo Supertango. A ottobre dello stesso anno è la volta di Alessia canzone che supera 300.000 stream.

Sally Cruz tempesta significato del brano

Fuori da venerdì 28 aprile per Supertango, Capitol Records/Universal Music Italia Tempesta è un brano che racconta dei periodi più bui della vita e di come si arrivi a superarli, prima faticando a trovare una via d’uscita, come se si camminasse su un lungo filo sempre sul punto di spezzarsi, fino a trovare il modo per andare oltre, più forti di prima.

Grazie alle strofe malinconiche e all’esplosione della voce di Sally nei ritornelli, il singolo riesce a coinvolgere dal primo ascolto e a trasmettere esattamente tutte queste diverse sensazioni.

Il brano dal sound trap con influenze elettroniche/edm, è prodotto da Mike Defunto.

Sally Cruz Tempesta testo e audio

non so più chi sono

ora cosa siamo

se dopo ci mangiamo dentro

se sono da sola

cammino sul sole

per bruciare ogni tormento

ho

visto una bufera

dentro la mia testa diventare solo tormenta

se sono da sola

finisce che l’acqua diventa una spiaggia in tempesta

spesso mi dicono

le brutte cose hanno sempre una fine

io tutta la vita ho aspettato una fine

ma perdi speranze e ti lasci morire

ha vinto il dolore sopra i 10 punti

passando in gran lunga tutto il mio confine

spesso mi chiedo

morire per vivere

spesso mi chiedo

vivere o morire

e quindi che rimane

se non credi più in niente

ho appeso la mia vita sopra un filo

che ora pende

e quindi che rimane

se non credi più in niente

ho appeso la mia vita sopra un filo

che ora pende

non vedo uno stop

una linea continua sopra cui cammino senza più respiro

in stato di shock

alterno tutto questo buio in mano con un accendino

ma il tempo fa clock

perderò i miei giorni da sola in cerca di un solo motivo

capiro che ho

tutto sopra un piatto d’argento che butto perché non mi fido

e non vedro mai con i miei occhi

tutto ciò che ho poi non basta mai

e non vedrò mai tutti i nodi sciolti

non ho nulla è vero ho perso ormai

ho perso ormai

e quindi che rimane

se non credi più in niente

ho appeso la mia vita sopra un filo

che ora pende

e quindi che rimane

se non credi più in niente

ho appeso la mia vita sopra un filo

che ora pende

e quindi che rimane

se non credi più in niente

ho appeso la mia vita sopra un filo

che ora pende

che ora pendera

e quindi che rimane

che ora pende

che ora pendera