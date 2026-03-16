Sal Da Vinci spoiler: in arrivo un duetto con Ermal Meta

Sal Da Vinci spoiler a sorpresa: il cantante ha rivelato che presto arriverà un duetto con Ermal Meta.

L’annuncio è arrivato durante un’intervista a Radio 105 con Lucilla Agosti, dove l’artista ha parlato dei suoi progetti futuri lasciandosi sfuggire una novità che riguarda proprio una collaborazione con il cantautore.

I due artisti arrivano entrambi dall’ultima edizione del Festival di Sanremo. Sal Da Vinci ha trionfato con Per sempre sì e rappresenterà l’Italia all’Eurovision, mentre Ermal Meta si è classificato all’ottavo posto con Stella Stellina.

Sal Da Vinci annuncia il duetto con Ermal Meta

Durante la conversazione con Lucilla Agosti, il cantante ha deciso di anticipare per la prima volta la notizia della collaborazione.

“Prossimamente… spoiler. Praticamente faremo un duetto insieme Jermanmetta, bellissimo, molto figo. Questa è la prima volta che parlo di questo in radio”.

La rivelazione ha sorpreso anche la conduttrice, che ha reagito scherzando:

“Mi hai fatto questo regalo, grazie”.

Una collaborazione ancora senza data

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul progetto: non è chiaro se il duetto tra Sal Da Vinci e Ermal Meta sarà pubblicato come singolo autonomo o se farà parte di un progetto discografico futuro.

La notizia conferma però che i due artisti stanno lavorando insieme a nuova musica. Si tratta di un incontro artistico che potrebbe mettere insieme due percorsi molto diversi della musica italiana, tra la tradizione melodica napoletana e la scrittura cantautorale contemporanea.

Per Sal Da Vinci si tratta di un momento particolarmente importante della carriera dopo la vittoria al Festival di Sanremo e la prossima partecipazione all’Eurovision. Anche Ermal Meta, negli ultimi anni, ha continuato a muoversi tra musica, scrittura e progetti televisivi, mantenendo una presenza costante nella scena pop italiana.

Resta ora da capire quando verrà pubblicato il brano e se i due artisti decideranno di presentarlo dal vivo nei prossimi mesi.