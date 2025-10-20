X Factor 2025 Sakina racconta la sua verità dopo l’eliminazione dalle Last Call

Sakina X Factor 2025. Scoppia sui social il caso sulla cantante Sakina Sanogoh e la sua risposta ai giudici.

Dai Bootcamp alle Last Call, la storia di Sakina Sanogoh è diventata un piccolo caso mediatico (ne abbiamo parlato qui dopo i Bootcamp). Una frase detta in pochi secondi – Sì, quando avrò tempo sicuramente – è bastata per trasformarla in bersaglio dei social. Ma dietro a quella clip virale c’è una versione dei fatti che, ora, cambia completamente prospettiva.

Il percorso di Sakina: dai sì alle Audition alle polemiche dei Bootcamp

Dopo aver ottenuto quattro sì alle Audition e diversi complimenti da parte dei giudici, Sakina è tornata sul palco con una delle canzoni più difficili del repertorio soul: Fallin’ di Alicia Keys. Una scelta ambiziosa, ma complessa per una voce ancora in costruzione.

Dal punto di vista tecnico, Sakina ha mostrato sicurezza e padronanza, ma non ha convinto sul piano emotivo.

La reazione dei giudici e la frase che ha acceso i social

Al termine dell’esibizione, Sakina non ha ottenuto le quattro carte verdi necessarie per passare il turno, ricevendo il sì soltanto da Achille Lauro e Paola Iezzi. Proprio Paola, nel confronto con gli altri giudici, ha insistito per darle un’altra possibilità e portarla alle Last Call.

Quando la ragazza è rientrata sul palco, Paola Iezzi le ha detto: Scegli bene il pezzo per la prossima prova.

La risposta di Sakina è arrivata a bruciapelo:

Sì, quando avrò tempo sicuramente.

Una frase che ha fatto infuriare Achille Lauro:

Risposta sbagliatissima. Bisognava dirle: ‘Allora se è così, non venire qui’.

e anche Francesco Gabbani e Jake La Furia hanno espresso disappunto:

Tanto te la accolli tu, io non me la prendo.

Nel giro di poche ore, la clip ha fatto il giro del web, scatenando una shitstorm contro la concorrente, accusata di arroganza e mancanza di rispetto.

Alle Last Call, l’eliminazione da parte di Paola Iezzi

Alle Last Call, la corsa di Sakina si è fermata. È stata proprio Paola Iezzi – la stessa che l’aveva difesa ai Bootcamp – a eliminarla con la motivazione: Ti manca ancora qualcosa per affrontare i live. Un verdetto che molti hanno letto come il naturale epilogo di una tensione già maturata nelle settimane precedenti.

La versione di Sakina

I brani li sceglie la redazione. E hanno tagliato tutto

Dopo l’eliminazione, Sakina Sanogoh ha parlato in una lunga intervista a Fanpage.it, raccontando per la prima volta cosa è accaduto dietro le quinte:

“Hanno tagliato una parte di confronto con Paola. Le avevo spiegato perché non avevo potuto studiare i brani: avevo avuto un problema a casa e sono dovuta andare in Sardegna dal padre di mia figlia. Loro sapevano che non potevamo scegliere i brani.”

E aggiunge:

“La redazione mi ha dato dei brani che non conoscevo. Dovevo impararli in una settimana e mandare mini video. Io ho chiesto se potevo proporre canzoni che conoscevo meglio, ma hanno scelto Fallin’ di Alicia Keys.”

Mi hanno derisa e tagliato il mio racconto

Nella stessa intervista, Sakina ha raccontato anche un momento mai trasmesso:

Alle Audition mi hanno fatto incontrare per la prima volta mio padre, arrivato dalla Germania. Era un momento fortissimo, ma non l’hanno mandato in onda. Hanno usato la mia storia e poi l’hanno tagliata.

Un racconto che solleva dubbi sul modo in cui la televisione costruisce i propri personaggi, decidendo cosa mostrare e cosa no (ricordiamo anche il caso dei Velia mai andati in onda e arrivati ai Bootcamp).

Possibile che la “risposta sbagliatissima” fosse in realtà la reazione a una situazione di stress, poi tagliata per esigenze narrative?

Rappresentazione e pregiudizi

Non perché sono nera devo fare reggae

Nel passaggio più diretto dell’intervista, Sakina ha dichiarato:

“Non riesco a concepire che Jake La Furia abbia detto che il reggae è il mio genere. Non perché sono nera allora devo fare reggae. Non è nel mio mood.”

Una frase che apre un tema più grande: la rappresentazione stereotipata nei talent show. Quante volte gli artisti vengono incasellati in ruoli predefiniti più per immagine che per reale identità musicale?

Domande aperte alla produzione di X Factor

Alla luce di tutto questo, tornano le domande che già ci eravamo posti dopo i Bootcamp:

I concorrenti di X Factor possono davvero scegliere i brani che portano sul palco?

Quanto tempo hanno per prepararli?

E quanto le dinamiche narrative influenzano le scelte artistiche o le eliminazioni?

Domande semplici, ma cruciali per capire dove finisce la televisione e dove comincia la musica.