Il giovane cantautore Saita ha lanciato il singolo “Contrasto”

Il giovane cantautore Saita lancia il nuovo singolo Contrasto.

Il brano è stato lanciato su etichetta Senza Dubbi/Believe, edizioni Senza Dubbi.

Roberto Saita e Matteo Becucci sono autori del brano e lo stesso Saita e Durim Krasniqi i compositori.

Contrasto è un brano dalla sonorità pop con influenze elettroniche.

Saita presenta così il brano:

“Contrasto parla delle varie sfaccettature caratteriali che esistono in noi e delle varie anime che albergano nel nostro io. Quando lo dico in questo modo sembra che io abbia un disturbo bipolare ma è abbastanza semplice con un esempio: la domenica dopo una grande cena con i tuoi amici dici: ‘oh no ho mangiato di nuovo troppo ma da domani sono a dieta’ ed il giorno dopo mangi di nuovo perché l’altra parte di te dice ‘ma non fa niente inizio da domani’ e a me capita anche per le decisioni più difficili. Questo per far capire che le decisioni decidono il nostro carattere ed il nostro modo di vivere. La vita è fondamentalmente semplice e logica… è creata dalle nostre decisioni… ma questa è la cosa difficile…”

Saita – Biografia

Saita è un cantautore e musicista di madre siciliana e padre italo-argentino, nato in Svizzera.

Ha partecipato a Sanremo Giovani 2018 con il brano Niwrad, dalle atmosfere blues, con un’apertura orchestrale nel ritornello:

“Noi vulnerabili / questa vita non ci basta, ne vorremmo un’altra / poco consapevoli, schiavi della nostra involuzione”

e vincitore a febbraio 2019 del Premio Lunezia per la categoria di Sanremo Giovani.

Saita inizia il suo percorso musicale tra studi e serate come solista in giro per la Svizzera fino a quando forma la sua prima band, la Saita Band.

Nel frattempo iniziano le prime incisioni su brani scritti e arrangiati da lui.

Cantautore, musicista ed artista poliedrico, spazia dal pop al rock, dal funky al reggae ed al blues.

Attualmente si divide tra Svizzera e Kosovo per la realizzazione del suo primo album in uscita nel 2021.