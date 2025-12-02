2 Dicembre 2025
2 Dicembre 2025

RUGGERO racconta la crepa dopo la fine: il nuovo singolo, “Sentimenti”, è un passo deciso nella sua rinascita artistica

Il cantautore italo-argentino continua la sua nuova fase musicale

Ruggero – singolo “Sentimenti”
A poche settimane dal suo ritorno discografico in Italia con Notti italiane, RUGGERO torna sul mercato italiano con un nuovo singolo. Il cantante, attore e volto televisivo italiano naturalizzato argentino pubblicherà infatti giovedì 4 dicembre il brano Sentimenti.

RUGGERO torna con “Sentimenti”

Prosegue così il nuovo corso artistico dell’artista, che dopo anni trascorsi tra set, serie di successo e progetti discografici in Sud America ha deciso di rimettere radici anche nella musica italiana. Sentimenti arriva in scia del discreto riscontro ottenuto dal precedente singolo, primo passo di un percorso che vuole riportarlo stabilmente nel nostro mercato.

Il brano si muove su atmosfere malinconiche e leggere, seguendo quella linea emotiva sospesa che accompagna la fine di una relazione: la voglia di ricucire nonostante un tradimento, il desiderio di andare avanti, l’oscillazione continua tra ciò che si vorrebbe e ciò che ormai è chiaro che non tornerà.

RUGGERO canta – senza filtri e senza drammatizzazioni superflue – la parte più fragile di quel limbo emotivo. La scrittura porta la sua firma, quella del fratello Leonardo Lemas e del cantautore Mameli, con la produzione affidata a Luigi Bordi.

Un artista in continua trasformazione

La carriera di RUGGERO è uno di quei percorsi che ricordano quanto il concetto di “poliedrico” sia spesso abusato, ma in questo caso più che calzante. Il pubblico italiano lo ha conosciuto prima come volto televisivo a X Factor 4, poi come interprete delle serie fenomeno Violetta e Soy Luna, e oggi come parte del cast della produzione Netflix Cien años de soledad, vincitrice ai Latin Grammy 2024 nella categoria “Best Music For Visual Media”. Un progetto internazionale di alto profilo in cui RUGGERO è l’unico attore del cast ad avere anche un momento cantato.

Sentimenti si inserisce proprio in questo mosaico di linguaggi differenti, segnando un ulteriore passo verso un’identità musicale più definita e adulta.

RUGGERO sarà tra gli ospiti dello Special Festival di La Spezia, in programma domenica 21 dicembre al Teatro Civico. Una manifestazione che unisce musica, danza, canto e teatro per valorizzare il talento di persone con disabilità attraverso performance inclusive e ad alta emotività.

