Ruggero torna in Italia con “Notti italiane”: il primo singolo in italiano tra Mina, Battisti e nuove radici

RUGGERO Notti italiane, testo e significato del primo singolo in italiano di Ruggero Pasquarelli, artista che partecipò giovanissimo a X Factor 4 e che oggi è una vera e propria sta in America Latina.

Ruggero Pasquarelli, classe 1993, è un cantante, attore e compositore italiano naturalizzato argentino. Ha esordito giovanissimo a X Factor Italia, ma la popolarità internazionale è arrivata grazie a Violetta e Soy Luna, fenomeni globali targati Disney che lo hanno portato in tour con oltre 400 spettacoli nel mondo.

Nel 2019 ha iniziato la carriera solista in America Latina con i singoli Probablemente e Apenas Son Las 12, fino all’album Ruggero del 2021. Due anni dopo è arrivato Volver a Cero, un disco più maturo che lo ha confermato tra le voci più autentiche della scena pop latino.

Parallelamente, Ruggero ha proseguito anche come attore: di recente è stato protagonista della serie Netflix Cien años de soledad, premiata ai Premios Platino. Attualmente è sul set della quarta stagione di Violetta.

Ora, con Notti italiane, Ruggero sceglie di tornare a casa.

Notti italiane, il nuovo singolo di Ruggero

Ruggero torna in Italia con il singolo Notti italiane, in uscita giovedì 2 ottobre alle 20:00 su tutte le piattaforme digitali (su Apple Music da mezzanotte del 3 ottobre). Un ritorno alle origini per l’artista che, dopo aver conquistato il pubblico latinoamericano tra musica, televisione e serie Netflix, sceglie di riabbracciare la sua Italia con la sua prima canzone in italiano.

Il brano segna l’inizio di una nuova fase della carriera dell’artista. Una traccia pop fresca ed energica, scritta insieme al fratello Leonardo Lemas e Fabio Pizzoli e prodotta da LUIGI.

Il significato del testo

Le parole di Notti italiane raccontano la forza dei legami che nascono intorno alla musica, un sentimento che Ruggero ha vissuto sulla propria pelle tra palchi e tour in Sud America. Ma questa volta lo sguardo è rivolto al suo Paese d’origine, a quel rapporto profondo con la cultura italiana che torna a brillare nelle notti estive, tra riferimenti alla tradizione musicale e il racconto di un incontro speciale.

Tra citazioni a Mina e Lucio Battisti, Notti italiane è una dichiarazione d’amore all’Italia e alla sua gente: una canzone che parla di musica, balli e legami speciali sotto il cielo di una notte italiana. Non solo un inno alle radici, ma anche un nuovo capitolo musicale con cui Ruggero si rimette in gioco dopo il successo oltreoceano.

Un testo che non parla soltanto di amore romantico, ma di amore per un’identità culturale che Ruggero porta nel cuore da sempre, nonostante la sua carriera internazionale.

RUGGERO NOTTI ITALIANE – TESTO

Notti a cantare canzoni italiane con te

con te, con te

Ti dirò, a volte è questione di un battito

hai cambiato i miei piani in un attimo

hai il mio stesso tattoo

forse sei proprio tu

ma la mia vita è un tormentone anni ’60

sei Mina

mi sei scoppiata dentro il cuore

e come tutte le volte

ci ritroviamo qua

ora stringiamoci forte

Notti a cantare canzoni italiane con te

chissà chi sei

o che sarai

le notti italiane a cantare canzoni italiane

passate a ballare con te

non so chi sei

so che sarà di noi

Ti dirò, baby io vado al massimo

però senza te non sarà niente fantastico

e allora mi farai l’amore

e rimarrà il sapore nella mia bocca

fino a perdere la voce

noi potremmo stare in un posto qualunque

ora ho il sangue nel cuore

prima c’era la ruggine

rifarei quelle scelte stupide

se mi hanno portato a stare qui

con te

Notti a cantare canzoni italiane con te

chissà chi sei

o che sarai

le notti italiane passate a ballare con te

non so chi sei

so che sarà di noi

Delle Notti italiane passate a parlare con te

non so chi sei

so che sarà di noi