Alla Camera dei Deputati lo Special Festival, progetto che trasforma la musica in inclusione, con un appello diretto a Carlo Conti

Alla Camera dei Deputati si è accesa una luce sullo Special Festival, un progetto che negli ultimi anni ha saputo trasformare la musica in un veicolo concreto di inclusione.

È stata infatti presentata infatti la quarta edizione dello Special Festival, la manifestazione che unisce sullo stesso palco big della musica italiana e talenti “speciali” di ANFFAS, in un’esperienza che supera i confini dell’intrattenimento per diventare un messaggio culturale e civile. L’edizione 2025 andrà in scena domenica 21 dicembre al Teatro Civico di La Spezia.

Un festival che parla al Paese

Nella Sala Stampa della Camera è andata in scena una conferenza densa di contenuti, alla presenza dei Vicepresidenti della Camera On. Sergio Costa e On. Giorgio Mulè, insieme a parlamentari e rappresentanti del territorio ligure. Il messaggio condiviso è stato chiaro: lo Special Festival non è solo un evento musicale, ma un laboratorio di inclusione che merita attenzione istituzionale e supporto.

“La politica deve unire, non dividere” hanno dichiarato Costa e Mulè. “Iniziative come questa ricordano che i colori non contano: conta il rispetto, la concretezza e la volontà di costruire un’Italia più inclusiva“.

L’appello a Carlo Conti: “Lo Special Festival merita l’Ariston”

Il momento più emozionante della presentazione è arrivato con l’intervento dell’artista “speciale” Simi Bianchi, vincitore della prima edizione del Festival, che ha lanciato un appello diretto al direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti:

“Vorremmo qualche minuto sul palco di Sanremo per dire che la musica non fa differenze. Siamo tutti uguali: stessi sogni, stesse emozioni, stesso bisogno di sentirci parte di qualcosa di grande”.

A sostegno dell’appello, è stata annunciata una lettera ufficiale firmata dagli stessi Vicepresidenti della Camera, indirizzata a Conti, con cui le Istituzioni riconoscono il valore sociale e culturale dello Special Festival e ne sostengono la missione.

Il cast dell’edizione 2025

Svelati anche i primi nomi del cast che salirà sul palco del Teatro Civico il 21 dicembre: Beppe Carletti, Yuri dei Nomadi, Paolo Meneguzzi, Jalisse, Luca Dirisio, Eddie Brock, Ruggero Pasquarelli “Ruggero”, Johnson Righeira, Lorenzo Licitra, Blind e Francesca Miola. A condurre ci sarà ancora una volta Savino Zaba.

Il Direttore Artistico Beppe Stanco — già alla guida del Premio Lunezia — ha ricordato la nascita del suo coinvolgimento nel progetto: “Mi hanno chiamato Alessia Bonati e Stefano De Martino. Ho percepito subito la forza di un’iniziativa vera, che mette al centro la persona prima dell’artista“.

Lo Special Festival non vive solo nella sua serata-evento. Negli scorsi mesi il coro del progetto è stato protagonista all’Arena di Verona durante “IncontrArti”, condotto da Paolo Ruffini con la partecipazione di Jovanotti e Riccardo Cocciante. In quell’occasione è stato eseguito l’inno ufficiale “Sono come te”, già diventato un manifesto dell’iniziativa: un promemoria dell’uguaglianza che ci accomuna tutti.

ANFFAS La Spezia: l’anima del Festival

Ideato e promosso da ANFFAS La Spezia, con la direzione organizzativa di Alessia Bonati (coordinatrice ANFFAS e Direttore Regionale Special Olympics Italia Team Liguria) e la direzione artistica di Beppe Stanco, lo Special Festival è oggi un punto di riferimento nazionale nella valorizzazione dei talenti “speciali”.

“Lo Special Festival è la dimostrazione che la musica può abbattere ogni barriera. È un palco dove nessuno è escluso, dove i talenti si incontrano e si fondono, e dove la parola ‘speciale’ diventa sinonimo di unicità e bellezza condivisa.” — Alessia Bonati e Beppe Stanco

LA LETTERA PER CARLO CONTI