1 Dicembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
1 Dicembre 2025

Alla Camera dei Deputati lo Special Festival, progetto che trasforma la musica in inclusione, con un appello diretto a Carlo Conti

La quarta edizione del progetto ANFFAS unisce big della musica e artisti “speciali”

News di All Music Italia
Presentazione dello Special Festival 2025 alla Camera dei Deputati
Condividi su:

Alla Camera dei Deputati si è accesa una luce sullo Special Festival, un progetto che negli ultimi anni ha saputo trasformare la musica in un veicolo concreto di inclusione.

È stata infatti presentata infatti la quarta edizione dello Special Festival, la manifestazione che unisce sullo stesso palco big della musica italiana e talenti “speciali” di ANFFAS, in un’esperienza che supera i confini dell’intrattenimento per diventare un messaggio culturale e civile. L’edizione 2025 andrà in scena domenica 21 dicembre al Teatro Civico di La Spezia.

Un festival che parla al Paese

Nella Sala Stampa della Camera è andata in scena una conferenza densa di contenuti, alla presenza dei Vicepresidenti della Camera On. Sergio Costa e On. Giorgio Mulè, insieme a parlamentari e rappresentanti del territorio ligure. Il messaggio condiviso è stato chiaro: lo Special Festival non è solo un evento musicale, ma un laboratorio di inclusione che merita attenzione istituzionale e supporto.

La politica deve unire, non dividere” hanno dichiarato Costa e Mulè. “Iniziative come questa ricordano che i colori non contano: conta il rispetto, la concretezza e la volontà di costruire un’Italia più inclusiva“.

L’appello a Carlo Conti: “Lo Special Festival merita l’Ariston”

Il momento più emozionante della presentazione è arrivato con l’intervento dell’artista “speciale” Simi Bianchi, vincitore della prima edizione del Festival, che ha lanciato un appello diretto al direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti:

“Vorremmo qualche minuto sul palco di Sanremo per dire che la musica non fa differenze. Siamo tutti uguali: stessi sogni, stesse emozioni, stesso bisogno di sentirci parte di qualcosa di grande”.

A sostegno dell’appello, è stata annunciata una lettera ufficiale firmata dagli stessi Vicepresidenti della Camera, indirizzata a Conti, con cui le Istituzioni riconoscono il valore sociale e culturale dello Special Festival e ne sostengono la missione.

Il cast dell’edizione 2025

Svelati anche i primi nomi del cast che salirà sul palco del Teatro Civico il 21 dicembre: Beppe Carletti, Yuri dei Nomadi, Paolo Meneguzzi, Jalisse, Luca Dirisio, Eddie Brock, Ruggero Pasquarelli “Ruggero”, Johnson Righeira, Lorenzo Licitra, Blind e Francesca Miola. A condurre ci sarà ancora una volta Savino Zaba.

Il Direttore Artistico Beppe Stanco — già alla guida del Premio Lunezia — ha ricordato la nascita del suo coinvolgimento nel progetto: “Mi hanno chiamato Alessia Bonati e Stefano De Martino. Ho percepito subito la forza di un’iniziativa vera, che mette al centro la persona prima dell’artista“.

Lo Special Festival non vive solo nella sua serata-evento. Negli scorsi mesi il coro del progetto è stato protagonista all’Arena di Verona durante “IncontrArti”, condotto da Paolo Ruffini con la partecipazione di Jovanotti e Riccardo Cocciante. In quell’occasione è stato eseguito l’inno ufficiale “Sono come te”, già diventato un manifesto dell’iniziativa: un promemoria dell’uguaglianza che ci accomuna tutti.

ANFFAS La Spezia: l’anima del Festival

Ideato e promosso da ANFFAS La Spezia, con la direzione organizzativa di Alessia Bonati (coordinatrice ANFFAS e Direttore Regionale Special Olympics Italia Team Liguria) e la direzione artistica di Beppe Stanco, lo Special Festival è oggi un punto di riferimento nazionale nella valorizzazione dei talenti “speciali”.

“Lo Special Festival è la dimostrazione che la musica può abbattere ogni barriera. È un palco dove nessuno è escluso, dove i talenti si incontrano e si fondono, e dove la parola ‘speciale’ diventa sinonimo di unicità e bellezza condivisa.”Alessia Bonati e Beppe Stanco

LA LETTERA PER CARLO CONTI

Special Festival Carlo Conti

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram 1

X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?
Carlo Conti annuncia i Big del Festival di Sanremo 2026 2

Carlo Conti annuncia i Big del Festival di Sanremo 2026: l’elenco dei cantanti in gara svelato al TG1
Amici 25 – debutto inediti su Spotify 3

Amici 25: Angie guida il debutto degli inediti, ma nessuno entra in Top 200. Numeri bassi e confronto impietoso con le ultime edizioni
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 4

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Alcuni degli esclusi dal Festival di Sanremo 2026 tra Big, ex talent e cantautori 6

Sanremo 2026: dopo i 30 big in gara la carica degli oltre 200 esclusi dal Festival
Sanremo 2026 il cast e le partecipazioni 7

Cast Sanremo 2026 tra dieci debutti e ritorni. Ripercorriamo le partecipazioni dei cantanti in gara
Le pagelle ai nuovi singoli del 28 novembre 2025 8

Pagelle nuovi singoli 28 novembre 2025: Venerus e Angelina Mango dolci, Shiva si eleva a divinità, Lorenzo Fragola torna bene
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 10

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano

Cerca su A.M.I.