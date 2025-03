Tra gangstar rap e spiritualità fuori la title track del primo album di RRARI DAL TACCO, “Non sono Gesù”

Rrari Dal Tacco Non sono Gesù testo e significato della title track del disco. Il rapper RRARI DAL TACCO è pronto a fare il suo debutto ufficiale con l’album Non sono Gesù, in uscita venerdì 14 marzo. Il progetto, una fusione tra gangstar rap e riferimenti alla religione, elementi profondamente radicati nella cultura del Sud Italia, viene anticipato dalla title track il cui video è già online.

Il brano Non sono Gesù introduce il concept dell’album con un’estetica cinematografica ispirata ai gangster movie.

NON SONO GESÙ – IL SIGNIFICATO DEL NUOVO brano DI RRARI DAL TACCO

RRARI DAL TACCO ha spiegato il motivo dietro il titolo provocatorio del suo primo disco:

“Ho intitolato così il mio disco perché non mi voglio porre come un esempio o un modello, e anche perché tra i temi dell’album c’è quello della religione, che mi affascina. I concetti di ‘sacro’ e del ‘santo’ sono parte integrante delle zone da cui provengo. Ricordo mia nonna che si recava a fare offerte ai santi. Mi piaceva esplorare anche questi tratti tipici della mia terra e narrarli nella mia musica.”

Il brano che porta il titolo del disco affronta il tema della perdita e della spiritualità, elementi chiave dell’intero progetto.

RRARI DAL TACCO – NON SONO GESÙ TESTO

Io non ho pietà

Non sono Gesù

Prego che i miei opps cadano giù

Non ci vedi, vetri neri, BMW

Vuoi arrivare a chi sono io e chi sei tu

E chi ci vuole male

Potrà solo soffrire

E chi vuole il mio bene

Con me potrà trionfare

Logo ferrari

Su i chili appena arrivati

Collane e ferri ghiacciati

Stappando Giulio Ferrari

Nei ristoranti alti burro e salmone Balik

Sai che dentro sto mercato noi non teniamo rivali

Tengo il profilo basso

Nessuno sa un cazzo

Seguo solo i soldi, non seguo manco il calcio

Nella mia città noi manteniamo uno status

Non è una Mercedes, è una ca**o di Brabus

Urderdogs, Universal e Thaurus, non capivo un ca**o

Ho detto a Carlo: “Fatti dare il massimo e andiamo a un’altro”

Io sono un bravo ragazzo

Ma non sono ne Cristo un santo

Tasche segrete nell’abito fatto dal mio sarto

Io non ho pietà

Non sono Gesù

Prego che i miei opps cadano giù

Non ci vedi, vetri neri, BMW

Vuoi arrivare a chi sono io e chi sei tu

E chi ci vuole male

Potrà solo soffrire

E chi vuole il mio bene

Con me potrà trionfare

Io non ho pietà

Non sono Gesù

Prego che i miei opps cadano giù

Non ci vedi, vetri neri, BMW

Vuoi arrivare a chi sono io e chi sei tu

E chi ci vuole male

Potrà solo soffrire

E chi vuole il mio bene

Con me potrà trionfare