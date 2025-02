Dopo il successo di “Bianca” Rrari dal Tacco pubblica il suo primo album ufficiale: “Non sono Gesù”

Rrari dal Tacco pubblica il suo nuovo album, Non sono Gesù.

L’attesa è finita: Rrari dal Tacco dopo il successo di Bianca feat. Kid Yugi è pronto a pubblicare il suo disco.

Chi è Rrari dal Tacco?

Rrari Dal Tacco, pseudonimo di Matteo Sardella, è un rapper classe ’99 originario di Monopoli. L’artista pugliese si avvicina alla musica durante l’adolescenza, per poi esordire ufficialmente nel 2022. Notato dall’etichetta Underdog Music, pubblica una serie di singoli di successo, tra cui Lavapiatti, Domenica Italiana e NON NE VALI LA PENA, brano realizzato in collaborazione con Kid Yugi.

L’hype per Non sono Gesù è stato alimentato dal singolo Bianca in collaborazione con Kid Yugi, brano che ha conquistato la #1 su Spotify Italia per oltre una settimana e ha raggiunto la #2 della classifica generale FIMI/GFK. Ma non solo: in appena un mese, il pezzo ha superato i 12 milioni di ascolti su Spotify, consolidando la posizione di Rrari dal Tacco tra i nuovi nomi di punta della nuova scena rap italiana.

Dagli inizi al successo: la storia di Rrari dal Tacco

L’ascesa di Rrari dal Tacco inizia nel 2022 con il suo primo singolo, Profondo Sud, rilasciato da indipendente. Il successo cresce con il brano successivo, Silenzioso, pubblicato sotto Underdog, la stessa etichetta che lancerà poi Kid Yugi con distribuzione Universal Music.

Nel 2023, Rrari dal Tacco continua a guadagnare popolarità con diversi singoli, tra cui Lavapiatti, che supera i 6 milioni di stream. Nello stesso anno, arriva il primo featuring con Kid Yugi, Non ne vale la pena.

Il 2024 segna un altro anno di crescita, con cinque nuovi singoli pubblicati e una fanbase sempre più solida. L’artista partecipa anche alla posse track 1234 Posse di Sadturs e KIID e pubblica il brano Caffè Amaro.

Nel 2025, il successo esplode con Bianca feat. Kid Yugi, brano che in un solo mese supera i 12 milioni di ascolti su Spotify, anticipando l’uscita del primo album ufficiale.

Un album che segna una nuova era

Con Non sono Gesù, Rrari dal Tacco si prepara a fare un passo definitivo nella sua carriera, dopo anni di gavetta e crescita costante. Con un sound che mescola rap e influenze urban, l’album promette di consolidare la sua posizione tra i nomi più interessanti della scena italiana.

Non sono Gesù, in uscita venerdì 14 marzo 2025 per Underdog Music/Universal,sarà disponibile in CD autografato e numerato e in vinile autografato e numerato.