Rovazzi svela per quale voce femminile italiana scrisse “Faccio quello che voglio”

Nei giorni scorsi Rovazzi è stato protagonista di una puntata di Muschio Selvaggio, il seguitissimo Podcast di Fedez. Oltre a chiarire i motivi del loro litigio e ricordare alcuni aneddoti molto divertenti, il creativo ha anche svelato che in realtà la sua hit, Faccio quello che voglio era stata scritta per essere cantata con una voce in particolare.

Uscita a luglio del 2018 Faccio quello che voglio è una delle hit del cantante scritta insieme a Danti e certificata con il doppio disco di platino per oltre le 100.000 copie/unità. Nel pezzo, che ha un video costosissimo diretto dallo stesso Rovazzi e che, se non lo avete mai fatto, dovete assolutamente vedere, l’artista duetta con altri tre artisti che si occupano del ritornello: Emma, Nek ed Al Bano.

Proprio a Muschio Selvaggio Fabio ha spiegato che la canzone era stata pensata per una voce femminile in particolare, quella di Mina. La Tigre di Cremona però a quanto pare non è stata colpita dal pezzo e dall’idea.

“Sto invidiando molto Blanco per Mina. Lei è un sogno gigantesco, collaborare con Mina mi sarebbe piaciuto tanto.

Io ci ho provato, ero stato anche a casa sua e infatti Faccio quello che voglio la scrissi per lei. Infatti quella delle voci era stata studiata per lei che non si fa vedere. Lei rimane sempre un sogno.

Lei mi ‘pisciò’ con un tramite. Però è un sogno, ma lo capisco… Faccio quello che voglio è sicuramente un bel pezzo ma Mina sta nei suoi gusti, ci sta”

Durante l’intervista Rovazzi ha anche svelato che tornerà per l’estate con un singolo anche se non sa ancora quale, sta valutando infatti diverse ipotesi e vuole scegliere quella giusta senza nessuna fretta. Di certo, ha detto, la veste seria dell’ultimo singolo, Niente è per sempre, per il momento rimane un esperimento isolato.