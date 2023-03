Fedez e Fabio Rovazzi a sorpresa di nuovo insieme cinque anni dopo la lite

Fedez e Fabio Rovazzi di nuovo insieme sembra un qualcosa di fantascientifico e impossibile ma, in realtà, proprio oggi i due si sono ritrovati per la gioia di milioni di fan.

Il cantante ha deciso di invitare Rovazzi all’interno del suo podcast Muschio Selvaggio ma senza un motivo specifico come, invece, accaduto in passato agli altri ospiti.

Che sia stato un desiderio, una volontà o una specifica richiesta legata ad altri progetti futuri non si sa ma sta di fatto che i due sono tornati a parlare, insieme, dopo più di cinque anni dall’ultima volta e dopo la lite furiosa che fece naufragare il progetto dell’etichetta Newtopia di lì a poco.

Fedez e fabio rovazzi raccontano cosa è successo

All’inizio del podcast, disponibile come sempre su Youtube e sulle piattaforme di streaming audio, Fedez e Fabio Rovazzi erano visibilmente imbarazzati.

Ritrovarsi a parlare dopo tutto questo tempo e dopo la mole di eventi successa non deve essere stato facile per i due che sono stati legati da una fortissima amicizia, forse simile a quella che lega attualmente Fedez con Luis Sal (co-conduttore di Muschio Selvaggio).

Dopo avere raccontato alcuni aneddoti legati a delle vacanze fatte insieme a Miami, Fedez cerca di spostare il focus sulle loro liti perché in fondo è conscio del fatto che questa puntata verrà vista per capire tutto ciò che è successo.

Dall’altro lato, Rovazzi raccoglie il guanto ma non fino in fondo, evitando di rispondere fin dentro ai minimi dettagli:

“Ricordo che tutto è scoppiato per soldi, eravamo avvolti da un delirio di onnipotenza del c***o” dice Federico che poi aggiunge “anche nelle cose brutte ho imparato tante cose.

Avere preso una pausa prima di chiarire è stato fisiologico, ci vedevamo tutte le sere ed eravamo quasi fratelli. Essermi sposato e non averti al matrimonio è stata una mancanza importante”.

Fabio Rovazzi la butta inizialmente in caciara:

“C’è da dire che litigare con chiunque altro è un conto ma litigare con Fedez è tremendo perché esci di casa e lo vedi nei cartelloni, stai davanti la tv e lo vedi negli spot. E’ ovunque”.

Il videomaker è una persona molto singolare e in questo caso lo dimostra la reazione a questa lite:

“Ricordo di essere rimasto chiuso in casa per un mese di fila a fare il Lego più difficile del mondo a letto. Dormivo sopra i pezzi di Lego per lo sconforto”.

un’amicizia finita per questioni contrattuali ed economiche

Fedez e Fabio Rovazzi hanno anche affrontato il motivo principale per cui scoppiò la lite definitiva, legata a dei contratti discografici:

“Mi ricordo di un accordo con Universal per Andiamo A Comandare che prevedeva grossissime cifre di anticipo, seguito da un altro accordo con un indotto ancora più importante e mischiare amicizia, lavoro, denaro è stato brutto.

Mi ricordo anche che stava nascendo Leone ed eravamo impelagati in situazioni contrattuali che hanno reso tutto molto pesante. E’ stato un errore che non rifarei perché in termini di rapporti umani persi non ne è valsa la pena guadagnare tutti quei soldi”.

Queste le parole di Fedez alle quali fanno seguito quelle di Rovazzi:

“Siamo nati come amici, poi abbiamo lavorato insieme e appena sono arrivati i soldi è andato tutto a ramengo. L’errore è stato mettere il lavoro in mezzo all’amicizia. C’era un clima pazzesco, eravamo delle schegge. E’ stato un grande errore”

E’ già storia passata non solo la lite ma anche la pace tra Fedez e Fabio Rovazzi, avvenuta tempo fa, ma questa è stata l’occasione definitiva che ha chiarito la vicenda una volta per tutte.