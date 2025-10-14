14 Ottobre 2025
Rossana De Pace vince Music For Change 2025

Paola Iezzi ha ricevuto il Premio Speciale Music For Change per il suo impegno nei diritti civili.

Rossana De Pace ha vinto la sedicesima edizione di Music For Change. La finale del Premio, tra i più prestigiosi a livello nazionale ed europeo, interamente focalizzato sulle tematiche civili e organizzato dall’Associazione Musica contro le mafie, si è svolta al Teatro Rendano di Cosenza

Il brano Pelle d’oca è disponibile, insieme agli altri brani finalisti, nella compilation STAY or GO ALBUM #25 (Musa Factory / Musica contro le mafie/Believe).

Sono state assegnate anche delle menzioni speciali:

  • Menzione Speciale su segnalazione del Club Tenco: Alice Caronna
  • Menzione speciale su segnalazione di Musica contro le mafie: NO DADA

e dei premi speciali:

  • Premio Milano Music Week a Rossana De Pace che potrà esibirsi nell’attesissima settimana milanese della musica
  • Premio 1MNext a Giulia Leone che avrà accesso diretto alle pre-selezioni finali del contest che porta al palco del Primo Maggio di Roma
  • Premio Rete Doc ad Alice Caronna che riceverà un anno di consulenza editoriale, fiscale, legale e previdenziale con i professionisti della Rete Doc
  • Premio Acep/Unemia Borsa di Studio/Produzione ad Alice Caronna
  • Premio Musa Factory a Giulia Leone

Paola Iezzi, ospite della finale, ha ricevuto il Premio Speciale Music For Change per il suo impegno nei diritti civili.

Rossana De Pace, in qualità di vincitrice del Premio Music For Change, si è aggiudicata un importante montepremi e numerose opportunità:

10mila euro per realizzare un Tour, l’ apertura del concerto dell’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto 2025, un mini tour nei festival partner di Music for Change: Musica da Bere (Brescia), Premio Bindi (Genova), Premio Fabrizio De Andrè (Roma), Premio Bianca D’Aponte (Caserta), Puedes Festival (Ferrara), Sicily Music Conference (Palermo/Catania), BeAlternative Festival (Cosenza), Mo’l’Estate (Foggia), Trame Festival (Catanzaro), il ritorno il prossimo anno come ospite main nell’edizione 2026 di Music for Change, esibizione a Casa Sanremo sul main stage nella settimana del Festival per ricevere l’opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato (l’orafo dei premi del Festival della canzone italiana).

Music For Change – Stay or Go Album #25

L’album collettivo e condiviso contiene i brani dei 6 finalisti di Music for Change 16th award. I brani sono stati creati, composti e prodotti all’interno della residenza Sound Village (una Academy che ha fuso e-learning e fasi live) su temi specifici e sociali.

Gli artisti sono stati seguiti da 5 Team: Content Team, Music Production Team, Vocal Team, Pitch Team e Promotion Team.

Tracklist Music For Change – Stay or Go Album #25

Rossana De Pace – Pelle D’Oca (Crossroads – Culture, contaminazioni, radici)
Giulia Leone – Il Mondo prende Fuoco (Eco Mood – Sostenibilità, ambiente, rispetto)

No Dada – Ctrl+C (Offline/online – networking, connessioni, rischi)
Alice Caronna – Non c’è Tempo (Workspace – Impegno, dignità, opportunità)

Dimaggio – Polemicə (Amplify Democracy – Partecipazione, cittadinanza, cambiamento)
La Noce – Lucy (Equality – identità, libertà, appartenenza)

Con la pubblicazione dell’album inizia anche una nuova sfida: il Premio Stream Believe.

Dal momento del lancio e fino al 21 novembre 2025, gli ascolti su tutti i digital stores decreteranno il vincitore. La classifica sarà aggiornata ogni 12 giorni e terrà conto non solo del numero di stream, ma anche degli ascoltatori unici: un approccio che valorizza la reale capacità di coinvolgimento di ogni artista. Il brano che avrà ottenuto più ascolti riceverà:

  • un contratto di distribuzione artista con Believe Music e supporto promozionale sui principali digital store.
  • tre giorni di studio al MAST di Milano,
  • la possibilità di partecipare a Casa Sanremo 2026 durante il 76mo Festival della Canzone Italiana.

