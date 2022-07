Rosmy si sdoppia nel video di “Tutto bene” per raccontare una società nevrotica e bipolare

Torna la cantautrice Rosmy con Tutto bene, brano accompagnato da un video che la vede sdoppiarsi raccontando una società sempre più nevrotica e bipolare.

Tutto bene viene presentato come un brano di rottura per la carriera di Rosmy e chiude una triologia inizia con Giromondo, brano in cui ha messo in evidenza la “bellezza della diversità”, e seguito da Fake News dove ha attaccato con ironia il sistema della cattiva informazione e delle false notizie.

Il nuovo singolo è una canzone di forte contrapposizione dove l’artista racconta una società senza idee ma che vive di troppa immagine. Rosmy stessa, come una macchina fotografica, fa degli screenshot su quello che la circonda e si trova davanti ad una realtà che risulta sempre più incoerente, contraddittoria, nevrotica e bipolare.

Nel video di Tutto bene viene rappresentato il dualismo e l’atipico alter ego, come si evidenzia nel sottotitolo del pezzo, Rosmy vs Rosmy. Ci sono infatti una Rosmy glamour influencer che segue la moda e una Rosmy popstar che punta sul nudo, in una duplice versione che confonde: autotune, look trasgressivo e approssimazione nei suoi personaggi sempre diversi e mai scontati.

Il video punta su connubio tra Rosmy e gli Ultranite Crew con un ballerino luminoso a rappresentare un modello stereotipato che segue l’onda dell’omologazione. La regia del videoclip, che potete vedere qui a seguire, è di Beppe Gallo.

Tra i riconoscimenti conquistati negli anni da Rosmy ricordiamo il Premio Mia Martini 2016 e il premio FIMI “Miglior brano radiofonico”. Inoltre con Inutilmente è stata finalista al Premio Lunezia 2018.

Nel gennaio del 2019 ha pubblicato il suo primo album, Universale. A gennaio 2021 per la cantautrice lucana è iniziato un nuovo capitolo della sua carriera con alcuni singoli distribuiti da Universal Music: Controregola, Giromondo in feat con Saturnino & Maurizio Solieri, Fake News e, dall’1 luglio 2022, Tutto bene.