Rosita Brucoli: il singolo “Lasciamo Papà è una lettera aperta alla mia famiglia”

Rosita Brucoli lancia il nuovo singolo Lasciamo Papà (SOUND TO BE – RC WAVES – ADA MUSIC ITALY), disponibile dal 29 agosto in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il brano segue ad Agente!, uscito a giugno, ed affronta il delicatissimo tema delle dinamiche familiari della cantautrice pugliese.

“Lasciamo Papà è una lettera aperta alla mia famiglia. Spesso, quando le cose non vanno tra i genitori, i figli si ritrovano in uno stato di confusione e incertezza. Questa canzone racconta il modo in cui ho vissuto la relazione tra i miei genitori: fatta di alti e bassi, di andate e ritorni, di esitazioni e decisioni temporanee. Un percorso complicato che li ha portati a restare insieme, nel bene e nel male”.

Conosciamo meglio Rosita Brucoli

Rosita Brucoli cresce ascoltando artisti come Mina e Caparezza. Dopo il trasferimento a Torino nel 2017, collabora con Niccolò Fabi al Reset Festival e apre i concerti di Willie Peyote, Colapesce e Carmen Consoli.

In seguito si trasferisce a Milano, dove tuttora studia canto pop al Conservatorio Verdi. Vince premi prestigiosi, tra cui il Giffoni Music Concept Award (2021) e il Premio Nebbiolo (2022). Firma con Vetrodischi e pubblica il suo album d’esordio Camminare e Correre, avviando un tour in tutta Italia.

Nel 2024 è ospite di Ernesto Assante all’Auditorium Parco della Musica di Roma e viene selezionata per aprire i concerti dei Negramaro a San Siro e Napoli.

Nel 2025 pubblica Non vuoi più drogarti alle feste, il singolo che anticipa il prossimo album in arrivo entro la fine dell’anno e con cui entra nel roster di Sound To Be e inizia la collaborazione con Alessandro di Sciullo e Ramiro Levy. Il brano è seguito da Agente! e dal nuovo singolo Lasciamo Papà.

LASCIAMO PAPÀ – CREDITI

(Rosita Brucoli, Alessandro DI Sciullo – Ramiro Levy- Sound To Be srl – RCWaves )

Prodotto da Alessandro Di Sciullo, Ramiro Levy e Rosita Brucoli

Foto di copertina: Francesco Imperato

Grafica: Raffaella Petraccaro

