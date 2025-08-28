28 Agosto 2025
Rosita Brucoli: il singolo “Lasciamo Papà è una lettera aperta alla mia famiglia”

Il brano affronta il delicatissimo tema delle dinamiche familiari

Rosita Brucoli nuovo singolo Lasciamo Papà
Rosita Brucoli lancia il nuovo singolo Lasciamo Papà (SOUND TO BE – RC WAVES – ADA MUSIC ITALY), disponibile dal 29 agosto in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il brano segue ad Agente!, uscito a giugno, ed affronta il delicatissimo tema delle dinamiche familiari della cantautrice pugliese.

“Lasciamo Papà è una lettera aperta alla mia famiglia. Spesso, quando le cose non vanno tra i genitori, i figli si ritrovano in uno stato di confusione e incertezza. Questa canzone racconta il modo in cui ho vissuto la relazione tra i miei genitori: fatta di alti e bassi, di andate e ritorni, di esitazioni e decisioni temporanee. Un percorso complicato che li ha portati a restare insieme, nel bene e nel male”.

Conosciamo meglio Rosita Brucoli

Rosita Brucoli cresce ascoltando artisti come Mina e Caparezza. Dopo il trasferimento a Torino nel 2017, collabora con Niccolò Fabi al Reset Festival e apre i concerti di Willie Peyote, Colapesce e Carmen Consoli.

In seguito si trasferisce a Milano, dove tuttora studia canto pop al Conservatorio Verdi. Vince premi prestigiosi, tra cui il Giffoni Music Concept Award (2021) e il Premio Nebbiolo (2022). Firma con Vetrodischi e pubblica il suo album d’esordio Camminare e Correre, avviando un tour in tutta Italia.

Nel 2024 è ospite di Ernesto Assante all’Auditorium Parco della Musica di Roma e viene selezionata per aprire i concerti dei Negramaro a San Siro e Napoli.

Nel 2025 pubblica Non vuoi più drogarti alle feste, il singolo che anticipa il prossimo album in arrivo entro la fine dell’anno e con cui entra nel roster di Sound To Be e inizia la collaborazione con Alessandro di Sciullo e Ramiro Levy. Il brano è seguito da Agente! e dal nuovo singolo Lasciamo Papà.

LASCIAMO PAPÀ – CREDITI

(Rosita Brucoli, Alessandro DI Sciullo – Ramiro Levy- Sound To Be srl – RCWaves )
Prodotto da Alessandro Di Sciullo, Ramiro Levy e Rosita Brucoli

Rosita Brucoli cover Lasciamo Papà

Foto di copertina: Francesco Imperato
Grafica: Raffaella Petraccaro

Immagine di copertina di Francesco Imperato

