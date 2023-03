Roshelle: il nuovo singolo Nella tana del mostro è il primo step di una profonda trasformazione personale

Roshelle Nella tana del mostro testo e significato del nuovo singolo dell’ex concorrente di X Factor Italia.

Roshelle è finalmente pronta a fare il suo ritorno sulle scene con un nuovo singolo intitolato Nella tana del mostro, che sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming come Spotify e negli online store (per Island Records/Universal Music Italia) a partire da venerdì 10 marzo.

Significato di Nella tana del mostro di Roshelle

Era passato un bel po’ di tempo da quando la giovane cantante non si era fatta sentire con pezzi inediti. Dopo questo lungo silenzio, Roshelle ha quindi deciso di stupire tutti, lanciando una canzone che sarà il primo step verso una nuova fase della sua carriera, forse più rischiosa e ambiziosa rispetto al solito.

il brano è stato prodotto da Alessandro Gemelli e sarà il primo tassello attraverso cui Roshelle rivela un immaginario radicalmente rinnovato, un singolo che nasce da un’esigenza profonda di liberazione e trasformazione, tanto a livello artistico come a livello personale.

Già il titolo lascia un po’ intendere quello che sarà incluso in questo nuovo pezzo. La canzone punta a tracciare le coordinate di un viaggio di esplorazione, un processo di scoperta di sè alla ricerca di una nuova consapevolezza. L’artista torna con una nuova veste, aderente al cambiamento che l’ha investita in questi ultimi mesi, un nuovo linguaggio, estetico e musicale, attraverso cui raccontarsi.

Nella tana del mostro sarà quindi un pezzo con sonorità decisamente dark, molto più oscure rispetto a quelle dei precedenti singoli della cantante, che ha commentato:

È questa la canzone che ha dato il via ad una nuova serie di creazioni più profonde: parla di un periodo buio, di quello che sono diventata nel tempo, lontana dai riflettori e dalle feste, una fase oscura in cui le relazioni amorose erano ossessive e la mia incapacità di governare le emozioni mi ha segnata. Ero scontenta di me stessa ed è stata proprio questa canzone a farmelo capire, mentre la scrivevo e la riascoltavo. Questo brano segna l’inizio di una nuova era, una metamorfosi. È una vita che mi faccio domande su me stessa, su quello che sono capace di creare e su ciò che mi circonda: a volte tutto questo mi fa paura ma ho capito che entrare nella tana del mostro è l’unico modo per trovare le risposte che cerco.

Negli ultimi tempi, Roshelle aveva consapevolmente deciso di chiudersi in un silenzio artistico durato un paio di anni (dal 2021 al 2022) nel corso dei quali si è voluta rilanciarse come autrice ed interprete in un percorso nuovo, ricco di brani inediti tutti da scoprire ed un’importante svolta estetica che la vede passare dal colore rosa al nero.

Qui sotto potete recuperare audio e testo della canzone.

Nella tana del mostro di Roshelle: audio e testo

(di Alessandro Gemelli, Riccardo Speziali, Rossella Disco, Victor Anfray)

Altro che akua keta

il tuo sguardo mi sta bruciando

I tuoi occhi nero pece

mi trafiggono come un dardo

Io come te non ne ho mai incontrati

Trovi affascinanti le mie lacrime

Poi mi inviti in un ballo nel vortice

che mi trascina dentro al tuo mondo

Non volevo cadere nel buio

Nella tana del mostro che brilla

Il tuo canto è una dolce energia

Ho capito tutto

Ma sei tu, ma sei tu

Che hai rinchiuso il cielo

in una stanza dipinta di blu

Ma che blu

del tuo odio non ne ho mai abbastanza

Ne voglio di più

Penso a te ogni giorno

Aspettarti e farmi un bel torto

Viaggio con la fantasia

anche se vivido resti un soffio

Per me tu sеi ciò che vorrei diventarе

se avessi il coraggio

coraggio di non guardare in faccia nessuno

Il tuo nome risuona nel vuoto

Nello stomaco ho un nodo e nient’altro

Faccio fuori l’idea di noi due

Vestirò a lutto

Ma sei tu, ma sei tu

Che hai rinchiuso il cielo

in una stanza dipinta di blu

Ma che blu, del tuo odio non ne ho mai abbastanza

Ne voglio di più

Ma sei tu, ma sei tu

Che hai rinchiuso il cielo

in una stanza dipinta di blu

Ma che blu, del tuo odio non ne ho mai abbastanza

Ne voglio di più