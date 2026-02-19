Roshelle sorprende con “Musa”, una speciale live session in pasticceria

Prende sempre più forma e sapore il nuovo progetto di Roshelle. La cantautrice ha sorpreso il pubblico pubblicando oggi la live session di Musa, (Live al laboratorio di pasticceria), un raffinato assaggio alternativo del brano che sarà contenuto nel suo primo album di inediti, Mangiami pure, in uscita il 27 marzo per BMG.

La direzione artistica del progetto è di Tommaso Ottomano, mentre la regia è firmata da Samuele Giudice e Tudor Laurini.

roshelle: Una performance intima tra musica e artigianalità

Per questa inedita performance live, Roshelle si affida agli arrangiamenti di un quartetto d’archi e pianoforte, che avvolgono il brano in un’atmosfera intensa e sofisticata. Il laboratorio della storica Pasticceria Martesana di Milano si trasforma per l’occasione in un set intimo e suggestivo, dove musica e artigianalità dialogano in modo naturale.

Luci morbide e calde, dettagli materici e movimenti essenziali contribuiscono a costruire una dimensione raccolta e immersiva. In questo contesto, la performance vocale di Roshelle emerge con naturalezza, intensa e misurata, esaltandone tutte le sfumature interpretative. Il risultato è un live curato e contemporaneo, che trasmette forte coerenza estetica e consolida l’immaginario visivo personale e riconoscibile dell’artista.

A seguire trovate il video di Musa, (Live al laboratorio di pasticceria).

Foto di Anna Bassignani