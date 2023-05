Roshelle torna con “Melancholia”, la dolce storia triste di una persona magica che ne punge un’altra

Roshelle Melancholia significato del testo del nuovo singolo dell’artista fuori su tutte le piattaforme digitali dal 26 maggio per Island Records/ Universal Music Italia.

Il 2023 ha visto il ritorno della cantautrice urban che, dopo un paio di anni di pausa, ha tracciato le coordinate per la sua nuova direzione artistica. Il primo step di questo percorso è uscito a marzo scorso e si intitola Nella tana del mostro. Ora è tempo di nuova musica con Melancholia.

Roshelle Melancholia significato del brano

Melancholia è un brano delicato che racchiude l’intensità di un incontro fuori dall’ordinario.

L’essenzialità della voce a cappella di Roshelle, con il solo accompagnamento prodotto dalle armonizzazioni di un vocoder e un testo quasi minimalista sono gli strumenti per raccontare un viaggio emotivo nella sua essenza, senza filtri, senza abbellimenti o distrazioni.

Lei ne parla così:

“Penso che nel mondo esistano persone magiche, io ne ho incontrata una. Un incontro rapido e profondo come un ago conficcato nel braccio da un medico, come una puntura d’ape: un evento che ha scosso per un istante il ritmo della vita. Un istante di risveglio. Un istante di sensazioni forti e poi la quiete. Il vuoto. Il silenzio. L’estasi in un ricordo doloroso: di un abbraccio e poi un abbandono.

Melancholia è la dolce storia triste di una persona magica che ne punge un’altra.”

L’artwork del singolo è stato realizzato da Alessandro Malossi.

Roshelle Melancholia testo e audio

In arrivo il 26 maggio