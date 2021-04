Rosa Chemical: fuori “Forever and Ever”, il repack dell’album di debutto con nuovi brani e collaborazioni

Dopo il successo di britney 😉 e la certificazione disco d’oro di Polka, è ora uscito il nuovo progetto di Rosa Chemical Forever and Ever. Si tratta del repack dell’album di debutto dell’eclettico artista che contiene, tra le altre cose, un doppio e inedito featuring con Guè Pequeno ed Ernia.

Forever and Ever, che arriva dieci mesi dopo Forever, sarà disponibile in digitale e in cd autografato (in esclusiva su Amazon) per Island Records (Universal Music Italia) / Thaurus.

“Italiani, oggi è un giorno molto importante per tutti noi.

FOREVER AND EVER è fuori tra poche ore e non posso fare a meno di riguardarmi indietro, autoanalizzarmi, e riporre nel cassetto tutte le energie, le esperienze, le tensioni e le storie che mi hanno condotto da FOREVER alla repack. Cosa c’è dentro le cinque canzoni che escono stanotte? C’è la vita che ho scelto in tutta la sua complessità, dalle cose più effimere ai demoni che mi tengono in piedi la notte a dipingere. Ci sono tutte le sicurezze e tutte le fragilità. FOREVER AND EVER ha un solo mantra: annusare la vagina di tuo padre.”

ROSA CHEMICAL FOREVER AND EVER

Il repack rilancerà il primo album ufficiale di Rosa con cinque brani inediti e un doppio featuring di grande prestigio. Una speciale rivisitazione del suo singolo di punta Polka, certificato oro con oltre 14 milioni di stream sulle piattaforme digitali, insieme a due pesi massimi della scena, Guè Pequeno ed Ernia.

La rinnovata versione di uno dei brani manifesto dell’estetica di Rosa, un anthem che ne sintetizza i tratti più caratteristici.

Grandissima attenzione è riservata alla veste visual ed estetica del progetto, di cui Rosa in prima persona cura l’art direction. Ciascuno degli inediti è accompagnato da un’immagine che interpreta simbolicamente un messaggio o uno stato emotivo legato ad ogni brano, attraverso citazioni che spaziano dall’arte contemporanea a riferimenti iconici della cultura popolare.

La nuova cover, realizzata da uno scatto di Riccardo Cagnotto, rilegge in una chiave alternativa quella precedente: non sono più le atmosfere bucoliche e i colori chiari a fare da sfondo ai soggetti ma le tonalità del bianco e del nero, un’oscurità che penetra nell’immagine

stravolgendola.

Alle macchine continua il sodalizio con Bdope, fidato producer che ha firmato o co-prodotto tutte le basi dell’album, con il contributo di Andry The Hitmaker in no love 🙂 e quello di Mothz in britney 😉.