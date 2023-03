Rondodasosa: il nuovo singolo New York è un tributo alla Grande Mela

Rondodasosa New York testo e significato del nuovo singolo del giovane trapper amato dalla Generazione Z.

Nelle scorse ore è stato ufficialmente annunciato con un teaser trailer l’arrivo di New York, il nuovo attesissimo singolo di Rondodasosa, il giovane rapper amatissimo dai più giovani che pubblicherà questo suo nuovo brano su tutte le piattaforme di streaming e negli online store il 10 marzo 2023.

New York (pubblicato sotto etichetta RM4E/Atlantic/Warner Music Italy) arriva sulla scia del successo di Ready 4 War l’ultimo singolo dalle sonorità trap pubblicato lo scorso 2 febbraio in collaborazione con il talentuoso nome emergente di Artie 5ive.

Significato di New York di Rondodasosa

Anche in New York torneranno le vibrazioni drill su cui Rondo e il suo fedele produttore Nko hanno costruito negli ultimi mesi il loro raffinato stile.

Come si può facilmente intuire dal titolo (e come anche anticipato dai contenuti grafici e dagli spoiler video sparsi fra Milano e New York che hanno fatto intravedere al pubblico l’arrivo di un ambizioso progetto) questa nuova canzone dell’artista è un tributo alla grande città americana. Anche nella Grande Mela, infatti, l’artista sta velocemente facendo conoscere la propria musica grazie a collaborazioni e connessioni con la scena locale, amplificate dalla forte componente internazionale della sua produzione musicale. D’altra parte la metropoli USA è da sempre stata identificata anche come la culla del rap, nato fra la fine degli anni ’70 e i primi ’80 in alcuni dei quartieri più difficili della città, come il Bronx e Harlem.

La canzone è rimasta fuori dalla ricca tracklist del disco d’esordio certificato Oro del rapper, intitolato Trenches Baby e pubblicato lo scorso 4 novembre. Il progetto era immediatamente schizzato in vetta alla classifica FIMI/Gfk dei progetti più ascoltati in Italia nella settimana di debutto ed era finito dritto nella TOP 10 Globale di Spotify degli album di debutto nel mondo.

Qui sotto trovate audio, video e testo di New York di Rondodasosa.

Audio, testo e video di New York di Rondodasosa

Articolo in aggiornamento