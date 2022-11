RONDODASOSA: il suo attesissimo disco di debutto Trenches Baby è finalmente fuori

Nei giorni scorsi, in giro per alcune delle più grandi città italiane, hanno iniziato ad apparire strani manifesti con su scritto “Trenches baby”. Fin da subito, i fan del rap italiano più accaniti avevano capito tutto: era un chiaro segnale dell’arrivo imminente del primo, vero, disco di RONDODASOSA.

Se non sapete di chi stiamo parlando le cose sono due: potreste aver vissuto in una caverna negli ultimi mesi (e non avere mai aperto un social, soprattutto TikTok e Instagram) oppure non siete abbastanza giovani. Già, perché “Rondo” è oggi il rapper di riferimento della Generazione Z, forse ancor di più rispetto ad artisti comunque molto seguiti come Sfera Ebbasta o Rkomi.

Dopo un po’ di gavetta sui palchi, dopo aver fatto ampiamente parlare di sé per il Daspo da Beppe Sala e per le sue chiacchieratissime relazioni (una su tutte: con la tiktoker Gaia Bianchi) Rondodasosa è finalmente riuscito a raggiungere (anche) il suo principale obiettivo musicale, ovvero pubblicare un album vero e proprio sotto un’importante major. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Trenches Baby: i dettagli del primo album di Rondodasosa

Trenches Baby, disco d’esorsio del giovane rapper (per Warner Music Italia) è composto da un totale di 17 canzoni ed è disponibile da venerdì 4 novembre su tutte le piattaforme digitali e in formato CD standard e CD autografato. L’uscita del disco è stata anticipata dal primo singolo Autostop, disponibile con il suo video ufficiale su Youtube (e su tutte le piattaforme digitali) dallo scorso 28 ottobre.

Nel progetto spiccano featuring con artisti nazionali e internazionali con cui RONDODASOSA ha già realizzato grandi hit: nel progetto sono infatti inclusi i nomi di thasup, Lazza, Capo Plaza, Vale Pain, che si aggiungono alle collaborazioni inedite con Rose Villain e Ghali, oltre alle star del rap internazionale Gazo e Russ Millions ospiti del brano Killy Demon.

L’album rappresenta l’esordio ufficiale dell’artista del collettivo milanese RM4E/Seven 7oo dopo il grande successo dell’EP Giovane Rondo certificato Platino e una serie di fortunati singoli che lo hanno portato alla conquista di 5 dischi di Platino, 4 dischi d’Oro e oltre 400 milioni di stream in meno di due anni.

All’interno di Trenches Baby l’artista ha saputo mixare mood e generi lasciando sempre spazio al proprio racconto personale, ma anche ai sogni, alle delusioni, alle speranze di un ventenne a metà fra un passato burrascoso e un nuovo futuro segnato dalla musica. Con questo progetto, RONDODASOSA lascia varcare al proprio pubblico i confini della propria storia, mostrando brano dopo brano tutte le sfumature della sua personalità ad oggi non ancora uscita completamente allo scoperto, fra rap, drill e trap.

Qui sotto potete ascoltare l’album in streaming su Spotify.

La tracklist e i featuring di Trenches Baby