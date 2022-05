Ron: in uscita l’antologia per i 50 anni di carriera, ecco la tracklist completa

Come festeggiare mezzo secolo di onorata carriera se non con una ricchissima antologia? Rosalino Cellamare in arte Ron ha fatto la sua scelta: uscirà molto presto con un doppio appuntamento Non abbiam bisogno di parole, una grande raccolta che contiene tutto il meglio di mezzo secolo di grande musica.

Non abbiam bisogno di parole conterrà ben 67 brani tra i più grandi successi dell’artista e sarà composta da due doppi CD: il primo volume sarà disponibile in edicola il 6 maggio mentre il secondo volume sarà disponibile il 13 maggio.

All’interno delle due uscite sarà incluso anche uno speciale booklet con contenuti esclusivi e un’intervista inedita in cui RON racconta la nascita delle sue canzoni, i momenti in cui sono state composte e registrate, e rivela tanti aneddoti legati alla sua straordinaria carriera.

Non abbiam bisogno di parole include, tra le tante, canzoni celeberrime come il brano del 1992 che dà il titolo all’antologia, Vorrei incontrarti fra cent’anni, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1996, Joe Temerario, Anima, (con cui vinse il Festivalbar nel 1982) ma anche E’ l’Italia che va. CI saranno inoltre i pezzi degli esordi come Il Gigante e la bambina, o ancora i pezzi del sodalizio con Lucio Dalla, tra cui la postuma Almeno pensami, portata da Ron al Festival di Sanremo nel 2018.

Il disco include inoltre un’infinità di featuring d’eccezione: c’è ad esempio Claudio Baglioni (Non abbiamo bisogno di parole), ma ci sono anche Francesco De Gregori (I ragazzi italiani), Jovanotti (Il gigante e la bambina), Fiorella Mannoia (Cara) e tanti altri ancora.

Appuntamento inoltre il prossimo 6 maggio, data di uscita della prima parte della raccolta, con un nuovo pezzo del tutto inedito Più di quanto ti ho amato (etichetta Le foglie e il vento, distribuzione Sony Music), scritta da Bungaro, Cesare Chiodo e Rakele. Il brano sarà contenuto nell’album di inediti di Ron in uscita a settembre. Intanto sarà disponibile in streaming digitale in una “radio version” e si potrà ascoltare in tutte le emittenti. Sempre il 6 maggio sarà online il relativo videoclip.

Parlando di questo nuovo pezzo, Ron ha commentato:

È proprio vero che a volte pur cantando una canzone che non hai scritto, è possibile entrare in un mondo che ti assomiglia tanto, qualcosa che avevi dentro da sempre, ma che non sei mai riuscito a raccontare come volevi. Viviamo un tempo in cui si fa fatica ad amare qualcuno in un modo così intenso, e questo brano mi riporta a storie d’amore che ho vissuto e che non potrò mai dimenticare. Il video che mi ritrae mi ha messo a nudo, senza vergogna, in un’isola dall’atmosfera lunare e piena di una luce d’altri tempi.

Qui sotto trovate la tracklist completa di Ron 50 con tutti i pezzi inclusi nel progetto e i dettagli su ogni singolo brano

Tracklist Non abbiam bisogno di parole Ron

VOLUME 1 CD1 1. PÀ DIGLIELO A MÀ

(F.Migliacci-R.Gigli / M.Cantini-E.Sbriccoli-I.N.Greco) (P) 1970 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

2. IL GIGANTE E LA BAMBINA

(P.Pallottino / L.Dalla) (P) 1973 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

3. IL BOSCO DEGLI AMANTI

(U.Donato / R.Cellamare) (P) 1973 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

4. I BIMBI NERI NON SAN DI LIQUERIZIA

(G.Baldazzi / R.Cellamare) (P) 1973 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

5. UNA CITTÀ PER CANTARE (Live da: “Il mondo avrà una grande anima”)

(D.O’Keefe / Adattamento italiano: L.Dalla) (P) 1987 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

6. IO TI CERCHERÒ (Live da: “Il mondo avrà una grande anima”)

(L.Dalla / R.Cellamare) (P) 1988 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

7. I RAGAZZI ITALIANI (Live da: “Tutti cuori viaggianti”)

(L.Dalla-F.De Gregori / R.Cellamare) (P) 1983 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

8. AL CENTRO DELLA MUSICA

(L.Dalla-R.Cellamare / R.Cellamare) (P) 2000 Warner Music Italia Srl, a Warner Music Group Company

9. ANIMA (Live da: “Il mondo avrà una grande anima”)

(L.Dalla / R.Cellamare) (P) 1987 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

10. SOGNO

(R.Cellamare) (P) 1983 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

11. PER QUESTA NOTTE CHE CADE GIÙ

(R.Cellamare) (P) 1983 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

12. ARRIVERÒ A MEZZOGIORNO

(R.Cellamare) (P) 1983 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

13. JOE TEMERARIO

(R.Cellamare) (P) 1984 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

14. PARLIAMO UN PO’ DI TE

(L.Dalla / R.Cellamare) (P) 1985 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

15. UNA FRECCIA IN FONDO AL CUORE (Live da: “Tutti cuori viaggianti”)

(R.Cellamare) (P) 1983 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

16. CATERINA

(R.Cellamare) (P) 1985 Sony Music Entertainment Italy S.p.A. CD2 1. È L’ITALIA CHE VA

(R.Cellamare) (P) 1986 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

2. PADRONE DEL TUO CUORE

(R.Cellamare / R.Cellamare-G.Curreri) (P) 1986 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

3. IL MONDO AVRÀ UNA GRANDE ANIMA (Live)

(R.Cellamare) (P) 1988 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

4. LE RAGAZZE

(R.Cellamare) (P) 1990 Warner Music Italia Srl, A Warner Music Group Company

5. UN MOMENTO ANCHE PER TE

(R.Cellamare) (P) 1990 Warner Music Italia Srl, A Warner Music Group Company

6. NON ABBIAM BISOGNO DI PAROLE

(R.Cellamare) (P) 1992 Warner Music Italia Srl, a Warner Music Group Company

7. COSA SARÀ

(L.Dalla / R.Cellamare) (P) 1992 Warner Music Italia Srl, a Warner Music Group Company

8. SABATO ANIMALE

(R.Cellamare) (P) 1992 Warner Music Italia Srl, a Warner Music Group Company

9. TUTTI QUANTI ABBIAMO UN ANGELO

(R.Cellamare) (P) 1994 Warner Music Italia Srl, a Warner Music Group Company

10. IL MARE NEL TRAMONTO

(R.Zenobi / R.Cellamare) (P) 1994 Warner Music Italia Srl, a Warner Music Group Company

11. IL SOLE E LA LUNA

(R.Cellamare) (P) 1994 Warner Music Italia Srl, a Warner Music Group Company

12. UN PORTO NEL VENTO

(F.Coppini-R.Cellamare / R.Cellamare-G.Zagni) (P) 1998 Warner Music Italia Srl, a Warner Music Group Company 13. VORREI INCONTRARTI FRA CENT’ANNI

VOLUME 2 CD1

1. QUANTO AMORE C’È feat. TOSCA

(R. Zenobi / R.Cellamare) (P) 2005 Friends & Partners

2. AMERICA

(L.Dalla / R.Cellamare) (P) 2014 Le Foglie e il Vento Ed.Mus srl

3. SEI VOLATA VIA

(O.Grillo / Jovanotti) (P) 2001 Le Foglie e il Vento Ed.Mus srl

4. CAMBIO STAGIONE

(C.Consoli / A.Pistilli – R.Cellamare) (P) 2001 Le Foglie e il Vento Ed.Mus srl

5. QUANDO SARÒ CAPACE D’AMARE

(S.Luporini / G.Gaberscik) (P) 2008 Le Foglie e il Vento Ed.Mus srl

6. SIGILLO DEL TUO CUORE

(R.Cellamare / D. Madonia) (P) 2008 Le Foglie e il Vento Ed.Mus srl

7. STELLA CHE NON SPLENDE

(Kaballa’ / R.Cellamare-R. Zappalorto) (P) 2008 Le Foglie e il Vento Ed.Mus srl

8. UN ABBRACCIO UNICO

(R.Cellamare) (P) 2014 Le Foglie e il Vento Ed.Mus srl

9. L’OTTAVA MERAVIGLIA

(M.Del Forno / F.Caprara-M.Del Forno-E.Mangia-R.Cellamare) (P) 2017 Le Foglie e il Vento Ed.Mus srl

10. L’UOMO DELLE STELLE

(R.Cellamare) (P) 2006 Friends & Partners

11. ALMENO PENSAMI

(L.Dalla) (P) 2018 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

12. 4/3/43

(P. Pallottino / L.Dalla) (P) 2018 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

13. FUTURA

(L.Dalla) Publishing Italia Srl (P) 2018 Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

14. I RAGAZZI ITALIANI feat.FRANCESCO DE GREGORI

(L.Dalla-F.De Gregori / R.Cellamare) (P) 2016 Le Foglie e il Vento Ed.Mus srl

15. AQUILA feat. GIULIANO SANGIORGI

(L.Dalla / R.Cellamare) (P) 2016 Le Foglie e il Vento Ed.Mus srl

16. PIAZZA GRANDE con LUCIO DALLA [Unplugged Version Live]

(G. Baldazzi-S. Bardotti / L. Dalla-R.Cellamare) (P) 2000 Warner Music Italia Srl, a Warner Music Group Company 17. LA PACE feat. RAF

(R.Zenobi / P.Palmer-M.Feat-R.Cellamare) (P) 2005 Friends & Partners

18. ABITANTE DI UN CORPO CELESTE

(G.Morra / R.Cellamare) (P) 2021 Le Foglie e il Vento Ed.Mus srl CD2 1. IL GIGANTE E LA BAMBINA feat. JOVANOTTI

(P.Pallottino / L.Dalla) (P) 2016 Le Foglie e il Vento Ed.Mus srl

2. NON ABBIAM BISOGNO DI PAROLE feat. CLAUDIO BAGLIONI

(R.Cellamare) (P) 2005 Friends & Partners

3. OCCHI DI RAGAZZA feat. GIANNI MORANDI

(S.Bardotti-G.Baldazzi / L.Dalla -A.Franceschini) (P) 2000 Warner Music Italia Srl, a Warner Music Group Company 4. MA QUANDO DICI AMORE feat. ELISA

(Cheope-R.Cellamare / R.Cellamare) (P) 2005 Friends & Partners

5. CARO AMICO FRAGILE feat. NEK