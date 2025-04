Romito: il disco “Post tarantella” racconta una storia di dolore e rinascita

I Romito pubblicano il primo album in studio, dal titolo Post tarantella (SoundFly / Self). Il disco, presentato in anteprima durante uno spettacolo esclusivo al Teatro Trianon Viviani di Napoli il 31 gennaio, è disponibile dall’11 aprile 2025 in formato digitale, CD e vinile.

La band napoletana è composta da Vittorio Romito (voce e chitarra), Andrea Pasqualini (chitarra), Carlo De Luca (chitarra), Nicola Papa (piano e sintetizzatori), e Walter Marzocchella (batteria). Nei suoi brani, mescola il folk, l’indie e l’elettropop fondendoli con la cultura musicale partenopea. Questo stile caratterizza anche l’album Post Tarantella, che si presenta come un’opera in lingua napoletana dal respiro contemporaneo e sperimentale.

Attraverso i nove brani del disco, i Romito raccontano una storia di dolore e rinascita, ma anche di sensazioni quali la leggerezza e l’autenticità. La band presenta così l’album: “Post Tarantella è un viaggio sonoro attraverso il dolore e la rinascita. Nove canzoni che raccontano il processo di guarigione, proprio come un post-operatorio, quando ogni ferita inizia a chiudersi e si riscopre la forza di rimettersi in piedi. Un manifesto di rinnovamento che parte dalle radici antiche della lingua napoletana”.

E aggiunge: “Non ci sono protagonisti in questa storia, perché il vero centro di ogni canzone è la sensazione: il tormento, la speranza, la leggerezza, la consapevolezza di essere parte di un ciclo che si ripete. Ogni brano è un’emozione che prende vita, una tappa di quel percorso interiore che porta dalla sofferenza alla rinascita”.

TRACKLIST di “post tarantella”

Il disco, anticipato dall’uscita del singolo Verimmo che succere, è composto da nove brani. Ecco la tracklist di Post tarantella:

1. MAJE QUIETO

2. VERIMMO CHE SUCCERE

3. ‘A CANZONE ‘E FILUMENA

4. GENERAZIONE (feat. PeppOh)

5. MUSICA

6. TUTTO CHELLO CA NU’ VVUO’ SCETA’

7. NOVANTA

8. ERA DE MAGGIO

9. ‘A CCHIÙ BELLA ‘E TUTT’E BELLE

Tutti i brani sono stati scritti dai Romito e Vincenzo Vigna, eccetto Generazione che è stata scritta dai Romito, Mauro Serino, Vincenzo Vigna e Giuseppe Sica. La produzione artistica è di Carlo De Luca. Il disco è stato registrato da Jex Sagristano e Ciro Galante al Soundinside Basement Records di Frattaminore (NA). Il mix è stato curato da Ciro Galante, mentre la masterizzazione è di Andrea Giuliana presso Stereo8.

Se vuoi conoscere meglio Post tarantella, clicca sul tasto Continua per leggere il racconto track by track fatto dai Romito.