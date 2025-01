Romito, in attesa dell’album d’esordio “Post Tarantella” arriva il nuovo singolo “Verimmo Che Succere”

Mentre cresce l’attesa per la pubblicazione dell’album d’esordio Post Tarantella, che vedrà la luce a marzo, i Romito pubblicano il nuovo singolo Verimmo Che Succere (SoundFlu / Self): una scanzonata up-tempo trascinata da chitarre coinvolgenti dal sapore indie che, con ironia e una punta di sarcasmo, racconta la capacità dell’essere umano di andare avanti con leggerezza e allegria, nonostante i momenti di sconforto.

“Dalle nostre parti si dice: chi chiagne fotte a chi ride. Non è solo un detto popolare; è una verità amara che descrive una società in cui chi vive di sotterfugi e lamentele spesso riesce a cavarsela meglio di chi affronta la vita con leggerezza. Ma è proprio così? Siamo sicuri che non siano proprio l’ironia e il sorriso l’unica via di salvezza?”, ha dichiarato la band, che mescola il folk, l’indie e l’elettropop con la sterminata e ormai internazionale cultura musicale partenopea.

“Verimmo Che Succere è una riflessione sulla resistenza e sull’adattamento, nonché sulla nostra unica possibilità: quella di scegliere se piangere o se ridere davanti all’incertezza. Registrare il nuovo album ci ha fatto tanto ridere, soprattutto nei momenti difficili…ora vediamo che succede!”.

ROMITO: DA “VERIMMO CHE SUCCERE” A “POST TARANTELLA”

Scritto dai Romito insieme a Vincenzo Vigna e prodotto da Carlo De Luca, Verimmo Che Succere anticipa l’album Post Tarantella, che si preannuncia come una storia musicale di dolore e ricostruzione, un racconto di leggerezza e autenticità, un manifesto di rinnovamento, che verrà presentato per la prima volta dal vivo in occasione di una serata speciale in programma venerdì 31 gennaio al prestigioso Teatro Trianon di Napoli.

ROMITO, VERIMMO CHE SUCCERE: TESTO DEL BRANO

Chi chiagne fotte a chi ride. È overo

Chi sape ridere dice: verimmo che succere

Nu’bbasta ’o cielo

Nu’sserve ’o core

Io chesta notte, mo’ vuless sulo capì

E dico: è overo

Ma nu’cce credo

Sarrà pe cchest ca mo’ me sento ’e murì

Comme chi allucca ma nisciuno ’o sente

Chi cerca pace e trova ’a strada a stiento

Chi trova ’o bene dinto a nu turmiento

Chi parte certo e arriva pe ttramente

Chi s’annasconne pure si è innocente

Comme chi resta sulo e nun s’arrenne

O chi sta aspettanno, aspettanno, aspettanno ma nun vo’ cagnà

Chi chiagne fotte a chi ride. È overo

Chi sape ridere dice: verimmo che succere

Nu’mmanca sera

Ca nu’cce spero

N’ato dimane putesse pure venì

E dico: è overo

Ma nu’cce credo

Sarrà pe cchest ca mo’ me sento ’e murì

Comme ’na scola senza nu studente

O nu tiatro ca nun arape ’e tende

Nu musicante ca le manca ’a gente

Miezo a ’sti guai so tutti competenti

E nuje aspettammo, aspettammo, aspettammo ma nun vo cagnà

Chi chiagne fotte a chi ride. È ‘over

Chi sape ridere dice: verimmo che succere

Foto di copertina a cura di Roberta Cacciapuoti