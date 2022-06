Come pre annunciato è in arrivo “Caramello” il brano per l’estate di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo

Rocco Hunt Caramello è il brano per l’estate 2022 che vede il rapper collaborare con un’altra star spagnola dopo Ana Mena, Lola Indigo, e con Elettra Lamborghini.

Ve lo avevamo già pre annunciato in questo articolo e ora arriva la conferma ufficiale. venerdì 17 giugno esce per Epic – Sony Music Italy, Caramello, il nuovo singolo di Rocco Hunt.

L’autore di alcune delle più grandi hit estive degli ultimi anni, da Roma-Bangkok co-scritta nel 2015 per Baby K e Giusy Ferreri passando per le sue A un passo dalla luna e Un bacio all’improvviso, unisce questa volta il proprio talento con quello della “twerking queen” della musica italiana, Elettra Lamborghini, forte del successo di Pistolero, brano lanciato nell’estate 2021, e con la star spagnola Lola Índigo.

Caramello è stata scritta dallo stesso Rocco insieme alla regina delle hit estive, Federica Abbate, e ad un altro degli autori più certificati degli ultimi anni, Davide Petrella. Musica e produzione sono di Zef.

Rocco Hunt ha collezionato oltre 25 dischi di platino solo negli ultimi 2 anni tra Italia, Spagna e Francia. Vanta collaborazioni internazionali e oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify con un repertorio da 2.3 miliardi di stream totali.

Elettra Lamborghini, con oltre 7 milioni di follower su Instagram, si divide tra musica e tv,

Lola Indigo è una delle artiste spagnole più amate, famosissima anche in Argentina e America Latina. Lola si sta affermando sempre più anche a livello internazionale con i suoi oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 1.7 milioni di follower su Instagram.

È Vincitrice di numerosi premi, dall’Mtv Ema come “Best Spanish Act 2019” al LOS40 Music Awards come “Artista rivelazione dell’anno”, Lola ha già collezionato oltre 15 dischi di PLATINO e collaborazioni con superstar internazionali come TINI e Belinda.

Insomma, un trio niente male è pronto a calare un asso per l’estate 2022.

Rocco Hunt Caramello testo

In arrivo venerdì 17 giugno