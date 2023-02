Roby Facchinetti aggredito e rapinato da tre uomini armati in casa a Bergamo. Il figlio Francesco: “Complimenti a chi ha reso l’Italia un paese insicuro”

35 minuti di grande paura per Roby Facchinetti, cantante dei Pooh e non solo, e la sua famiglia. Il Figlio Francesco Facchinetti si sfoga sui social contro la classe politica per quanto accaduto. Ma facciamo un passo indietro…

Tre delinquenti armati hanno fatto irruzione nella casa a Bergamo del cantante. Una mossa a quanto pare studiata visto che queste persone sapevano come muoversi in casa e non sono risultate finestre o porte forzate. E così, coperti dai passamontagna e con tre pistole, hanno aggredito il cantante.

In casa con Roby Facchinetti erano presenti anche alla moglie Giovanna e al figlio Roberto. Minacciando e aggredendo l’intera famiglia i tre hanno chiesto all’uomo di aprire la cassaforte che conteneva gioieilli, orologi e, a quanto pare, anche denaro contante.

L’esperienza è stata descritta da Facchinetti sui social come “i 35 minuti più brutti della nostra vita“. Queste le sue parole postate sui social:

“Cari amici,

avrete appreso dai media della vicenda che ha riguardato me e la mia famiglia. Sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita.

Voglio però tranquillizzarvi. Stiamo tutti bene.

Non posso rivelare altro, atteso che sono in corso le indagini, ma vi ringrazio per la vicinanza che mi state dimostrando.

Un abbraccio

Roby“

E mentre le Forse dell’Ordine indagano non è mancato ovviamente l’intervento del figlio maggiore, Francesco Facchinetti. Il presentatore e Producer già in passato si era esposto contro la poca sicurezza che regna nel nostro paese…

“Complimenti a chi ha reso l’Italia un Paese insicuro. Sono molto triste e amareggiato di come si è trasformato il nostro Paese. Avere una villa con soldi guadagnati onestamente non è una condanna. Bisogna sentirsi sicuri nel posto in cui si vive ed è una vergogna che in una Paese con la pressione fiscale superiore al 60% noi non ci sentiamo sicuri. Complimenti allo Stato e al governo che dalla destra alla sinistra è incapace di mantenere l’ordine e il controllo. Siete incapaci di fare politica, ma solo propaganda, perché l’unica cosa che vi interessa è la poltrona“.

Queste le parole affidata ad un video Instagram da Francesco.

Anche se ovviamente molto scosso da quanto avvenuto martedì 7 febbraio Roby Facchinetti sarà ospite con i compagni Pooh sul palco del Festival di Sanremo. Alla luce di quanto accaduto la redazione di All Music Italia esprime la propria vicinanza a Roby Facchinetti e famiglia.