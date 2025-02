Roby Facchinetti firma le musiche dell’opera-prog “Parsifal – L’uomo delle stelle”

Roby Facchinetti presenta Parsifal – L’uomo delle stelle: un’opera-prog con le liriche di Stefano D’Orazio e Valerio Negrini, di cui ha firmato le musiche (qui il pre-order).

In uscita venerdì 28 marzo dopo ben cinque anni di lavoro, questo nuovo progetto – che racconta le gesta del cavaliere mitologico alla ricerca del leggendario Santo Graal – nasce da quello che è sempre stato un forte desiderio di Facchinetti: completare e trasformare in un’opera autentica il racconto dell’eroe Parsifal, già protagonista dell’omonima suite musicale e dell’omonimo album, grande successo dei Pooh del 1973.

ROBY FACCHINETTI, PARSIFAL – L’UOMO DELLE STELLE

L’opera si compone di 44 brani divisi in due atti, dove l’eroe non appare più come un mito irraggiungibile, ma come un uomo – connotato da un’umanità profonda – che è chiamato ad affrontare difficoltà e prove.

A dargli la voce è lo stesso Roby Facchinetti che, nel narrare le avventure dell’eroe, è accompagnato da grandi artisti della musica italiana ed internazionale, che ne raccontano la storia e le gesta.

Per quanto riguarda le liriche, riprendendo quanto detto poco prima, la volontà di Stefano D’Orazio è stata quella di delineare un Parsifal diverso da quello tradizionale, rendendolo meno “mitologico“, anche attraverso temi come il matrimonio e la paternità, affinché l’ascoltatore potesse identificarsi nel suo percorso.

Sul fronte degli arrangiamenti, infine, l’opera-prog è stata affidata a Danilo Ballo, mentre il Maestro Diego Basso si è occupato di dirigere la Budapest Art Orchestra e l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana.

Foto di copertina a cura di Cristian Dossena