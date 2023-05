L’intera discografia italiana piange la scomparsa del Maestro Roberto Rossi

Dopo aver lottato per molto tempo contro la malattia è morto nella notte dell’11 maggio 2023 Roberto Rossi, il Maestro Roberto Rossi. Direttore d’orchestra visto più e più volte al Festival di Sanremo era una delle colonne portanti di Sony Music Italy, azienda in cui ricopriva negli ultimi anni il ruolo di A&R Director in Columbia.

All Music Italia si unisce al dolore per la scomparsa della famiglia, degli amici e della discografia italiana.

ROBERTO ROSSI IL MAESTRO GENTILE

Gentilezza e sorriso, sono due delle parole che in molti associano alla figura umana e professionale di Roberto Rossi.

Un percorso di oltre trent’anni nella mondo della musica e della discografia italiana, Rossi iniziò il suo percorso nella discografia italiana in RCA e, a parte una parentesi di sei anni in BMG negli anni ’00, ha legato tutta la sua vita professionale alla Sony Music Italy.

Diplomato al Conservatorio di Milano in pianoforte nel 1994 divenne A&R Director in Sony, ruolo che ricopriva nella in Columbia/Sony negli ultimi anni.

Il pubblico italiano lo ha visto accompagnare sul palco del Festival di Sanremo nei panni di direttore d’orchestra tanti suoi artisti. Le prime furono le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli in gara con Stella nel 1990, l’ultimo Marco Masini con Il Confronto nel 2020.

IL RICORDO DELLA DISCOGRAFIA ITALIANA

Tanti i ricordi che stanno apparendo sui social da parte di produttori, discografici e artisti per ricordare un grande professionista che aveva nella gentilezza e nella cordialità due grandi doti umane.

Dalla Sony Music Italy agli artisti, da Pico Cibelli, ex Sony e ora Presidente di Warner Music (“Ciao Maestro“) al team di X Factor Italia.

SONY MUSIC ITALIA

Stanotte è venuto a mancare Roberto Rossi, A&R Director Columbia Sony Music Italy.

Diplomatosi in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Roberto ricopriva il ruolo di A&R Director presso Sony Music Italy da più di vent’anni.

Discografico, autore, maestro e collega stimato da tutti, Roberto ha vantato numerosi e importanti successi nonché una lunga esperienza al Festival di Sanremo come Direttore di orchestra di tanti Artisti.

E’ scomparso un grande compositore, musicista, discografico nonché Direttore Artistico. Una persona speciale, ricca di umanità e di grande passione per la Musica.

Ecco perché la sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutta l’industria Musicale e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l’onore e il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui.

A nome di tutta Sony Music Italy Andrea Rosi, Presidente, intende esprimere il più sincero cordoglio e le più sentite condoglianze alla moglie e ai figli.

X FACTOR ITALIA

Stanotte è venuto a mancare Roberto Rossi, A&R Director Columbia Sony Music Italia. Roberto è stato un membro fondamentale della grande famiglia di X Factor, grazie a lui tanti talenti hanno avuto l’opportunità di emergere e crescere, sul nostro palco e fuori. Per la sua professionalità, per la sua umanità e gentilezza, per la sua fantastica energia vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine. Da X Factor le più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi colleghi e amici.

GIUSY FERRERI

Robi💔 è davvero difficile a volte accettare la crudele realtà. Voglio ricordarti così, la tua passione, il tuo impegno e la devozione per la musica, per lo sport, per la vita. Ho iniziato il mio vero percorso artistico con te e grazie a te dal 2003. Mio grande Maestro, Motivatore e Sostenitore. Per sempre te ne sarò grata anche se so che non sarà mai abbastanza. Persona meravigliosa, speciale. Anima bella ❤️ Buon viaggio