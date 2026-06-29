29 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
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29 Giugno 2026

Rkomi riporta dal vivo Dasein Sollen, Io in terra e Ossigeno: appuntamento al Fabrique

Rkomi torna al Fabrique con una serata dedicata ai primi lavori e presenta dal vivo A Milano, EP in uscita in autunno.

News di Oriana Meo
Rkomi in una foto promozionale per la data evento A Milano al Fabrique del 3 novembre 2026
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Rkomi porterà sul palco del Fabrique di Milano un concerto diverso da quelli del tour estivo. L’appuntamento è fissato per il 3 novembre 2026 con RKOMI A MILANO, una data evento in cui l’artista ripercorrerà integralmente i lavori che hanno segnato l’inizio del suo percorso e presenterà dal vivo anche alcuni brani di A Milano, EP di inediti in uscita in autunno.

L’annuncio arriva mentre Rkomi è ancora impegnato con MIRKO IN ESTATE, il tour che sta attraversando l’Italia. Questa volta, però, il focus è completamente diverso: non una tappa estiva, ma una serata costruita attorno alle sue radici artistiche.

Rkomi A Milano: data e location del concerto evento

Data Location Città
3 novembre 2026 Fabrique Milano

Rkomi A Milano: cosa succederà al Fabrique

La data del 3 novembre sarà dedicata ai primi lavori di Rkomi. La scaletta comprenderà i brani di Dasein Sollen (2016), Io in terra (2017) e Ossigeno EP (2018), progetti che hanno accompagnato la sua affermazione nella scena rap milanese.

Accanto a quel repertorio arriverà anche una speciale anteprima di A Milano, EP di inediti previsto per l’autunno. Il progetto nasce dall’espansione del lungo brano di circa otto minuti pubblicato sui social il 23 giugno in occasione del decennale di Dasein Sollen.

Dal reel di otto minuti a un nuovo EP

Negli ultimi giorni Rkomi aveva già iniziato ad anticipare questa nuova fase pubblicando una serie di reel sui propri profili social. In un’intervista diffusa su Instagram aveva spiegato come quei minuti di rap fossero nati quasi spontaneamente dal desiderio di tornare a scrivere con un approccio più vicino alle proprie origini.

L’annuncio di A Milano conferma quindi che quei contenuti non erano episodi isolati, ma l’anticipazione di un progetto più ampio.

Rkomi spiega gli 8 minuti rap pubblicati sui social: «È da lì che parte tutto»

Biglietti per Rkomi A Milano

Le prevendite per RKOMI A MILANO apriranno martedì 30 giugno alle ore 14 attraverso i circuiti di vendita autorizzati.

Acquista i biglietti di RKOMI A MILANO

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