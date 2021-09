Torna Ritmika il festival musicale della creatività e sperimentazione

Ritmika torna 25 anni dopo la prima edizione e 5 anni dopo l’ultima. La manifestazione, con la sua venticinquesima edizione dal titolo #RestartingSummer, si svolge dal 7 all’11 settembre 2021 al PalaExpo di Moncalieri.

Ritmika si conferma il festival musicale della creatività e della sperimentazione. Sul palco si alternano cantautori graditi al pubblico, promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop, e progetti sperimentali. Inoltre, il festival è tra i primi a sperimentare un concerto con accesso tramite Green Pass.

Il palinsesto della manifestazione prevede le esibizioni di Psicologi, Coma_Cose, Calibro 35, Aka7even, Samuel.

Ritmika, ecco il calendario

Il primo appuntamento di Ritmika è con gli Psicologi, martedì 7 settembre. Il duo formato da Drast (pseudonimo di Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Aresu) si presenta con una full band elettrica e una selezione di brani dai due ep 2001 e 1002, nonché dal loro album d’esordio Millennium Bug (e dal repack Millennium Bug X uscito in aprile). Gli Psicologi sono accompagnati dalla batteria di Alberto Paone e dal polistrumentista Daniele Razzicchia. Opening act: BNKR44.

Mercoledì 8 settembre salgono sul palco di Ritmika i Coma_Cose. Dal PalaExpo di Moncalieri parte il Nostralgia Tour del duo (Fausto Lama e California). Coppia prima nella vita e poi nella musica, i Coma_Cose hanno partecipato al Festival di Sanremo con Fiamme negli occhi, certificato disco di platino.

Giovedì 9 settembre, i Calibro 35 presentano il nuovo progetto discografico Post-Momentum. La band formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Luca Cavina, Fabio Rondanini e Tommaso Colliva, torna in tour più di un anno dopo l’uscita dell’album Momentum. Definiti da Rolling Stone come il progetto più “cool” uscito dal nostro paese negli ultimi anni, i Calibro 35 hanno sperimentato in molti campi e diverse forme di espressione musicale: non solo dischi, ma anche colonne sonore, produzioni tv, sonorizzazioni, library music, libri e spettacoli teatrali. Opening act: Sasso (nuovo progetto musicale tra melodie floydiane ed energie puramente rock anni ’70 di Anthony Sasso, fondatore degli Anthony Laszlo con Andrea Laszlo De Simone, polistrumentista dei Ministri).

Venerdì 10 al PalaExpo di Moncalieri approda Aka7even. Tra i protagonisti della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi, il cantante ha riscosso grande successo quest’estate con il suo ultimo brano Loca, già certificato oro. E’ considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano. Opening act: il rapper torinese Boro Boro (pseudonimo di Federico Orecchia).

La serata di chiusura di Ritmika prevede l’esibizione di Samuel. Dopo la tournée estiva con i Subsonica e tre appuntamenti speciali in mezzo al mare delle isole Eolie, Samuel torna sul palco con il suo progetto solista.

Ritmika, info e biglietti

PalaExpo, piazza del Mercato 1, Moncalieri (TO)

Inizio concerti ore 21 – Apertura cancelli ore 18.30

Gli spettacoli saranno gestiti con posti a sedere, numerati e accesso tramite Green Pass, secondo le misure definite dal Governo per fronteggiare l’emergenza da COVID-19

Martedì 7 settembre

Psicologi + Bnkr44

Ingresso: 23 euro + d.p. (SOLD OUT)

Recupero del concerto del 25 luglio per Stupinigi Sonic Park rinviato causa maltempo

Mercoledì 8 settembre

Coma_Cose

Ingresso: 20 euro + d.p.

Giovedì 9 settembre

Calibro 35 + Sasso

Ingresso: 16,50 euro + d.p.

Recupero del concerto del 13 luglio per Stupinigi Sonic Park rinviato causa allerta meteo

Venerdì 10 settembre

Aka7even + Boro Boro

Ingresso: 16,50 euro + d.p.

Sabato 11 settembre

Samuel

Ingresso: 11,50 euro + d.p.

Per ulteriori info, si può visitare il sito di Ritmika o scrivere all’email info@ritmika.it.