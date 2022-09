Ritmika: sul palco della 26ma edizione Fabri Fibra, Gabry Ponte, Il Tre e tanti altri

Ritmika, il festival musicale della creatività e della sperimentazione, è giunto alla 26ma edizione. La kermesse si svolge da martedì 6 a sabato 20 settembre 2022 al PalaExpo di Moncalieri (TO): cinque giorni di musica con nove artisti protagonisti.

Il programma del festival vede alternarsi cantautori della scena rapper italiana, il più alto rappresentante della dance internazionale, la band di riferimento della musica indipendente, e alcuni protagonisti tra pop punk, cantautorato e sperimentazione. La varietà ed eterogeneità della proposta musicale sono sottolineate dal sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna: “A Moncalieri, come da tradizione, l’estate continua con la grande musica di Ritmika. Un festival che negli anni ha saputo crescere e rinnovarsi diventando un punto di riferimento per i giovani di tutto il Piemonte. Gli ospiti di quest’anno si rivolgono a target diversi ma il comune denominatore della rassegna è uno solo: offrire un’occasione per divertirsi, stare insieme, condividere momenti speciali. È questa la forza dei grandi eventi sui quali la città intende continuare a scommettere, e il nuovo PalaExpo in questo senso è un palcoscenico perfetto”.

Ritmika 2022, tra creatività e sperimentazione

L’edizione 2022 di Ritmika presenta una novità: la serata open e gratuita, per valorizzare gli artisti moncalieresi emergenti. Martedì 6 settembre, l’anteprima del festival è appunto Ritmika Open, organizzata da Moncalieri Giovane, a ingresso gratuito, con special guest Pop X. Mercoledì 7 settembre fa tappa sul palco di Ritmika il tour estivo Cari fottutissimi amici della band The Zen Circus. Ad aprire il loro live, Naska, autoproclamatosi ribelle nell’epoca della generazione Z e portabandiera italiano del punk rock melodico del terzo millennio.

Si continua con la tripletta di tre concerti in un’unica serata: giovedì 8 settembre si esibiscono il giovane rapper romano Il Tre, la rivelazione di X Factor 2021 gIANMARIA e il cantautore romano Fasma. Venerdì 9 settembre è la volta della dance-music internazionale con Gabry Ponte. Sabato 10 settembre, infine, Ritmika ospita Fabri Fibra con l’unica data piemontese del Caos, Live, Festival 2022. Insieme a lui, ci sarà anche la cantautrice napoletana regina della musica elettronica italiana Meg.

Ritmika è un progetto promosso dalla Città di Moncalieri, prodotto da Reverse. Con il sostegno di Regione Piemonte e Fondazione CRT. Main partner: Iren. HR partner: Lavoropiù. Charity partner: Così Come Sei. Food tech partner: Uber Eats. Official beer: Beck’s. Technical partner: Porte di Moncalieri, Hydra.

il CALENDARIO del festival

Martedì 6 settembre

Ritmika Open. Special guest: Pop X

Ingresso gratuito

Mercoledì 7 settembre

The Zen Circus + Naska

Biglietto: 17,25 euro + ddp

Giovedì 8 settembre

Il Tre + Fasma + gIANMARIA

Biglietto: 28,75 euro + ddp

Venerdì 9 settembre

Gabry Ponte

Biglietto: 25 euro + ddp

Sabato 10 settembre

Fabri Fibra + Meg

Biglietto: 38 euro + ddp

L’inizio dei concerti è previsto per le ore 21, con apertura dei cancelli alle ore 18. I biglietti sono disponibili su Ticketone o Dice.fm.

