Ricchi e Poveri: Angela e Angelo raccontano a Domenica in perché la loro Reunion non ha avuto un seguito

Ricchi e poveri ritorno a Domenica In… ma solo per metà di loro, ovvero Angelo e Angela.

Dopo un medley (in playback) di Che sarà, Se m’innamoro e Sarà perché ti amo, i due artisti sono stati intervistati dalla padrona di casa, Mara Venier.

50 anni di carriera, oltre 50 album pubblicati, 12 partecipazioni al Festival di Sanremo e una vittoria. e un nome d”arte dato loro da Franco Califano.

I Ricchi e poveri si sono riuniti, grazie a Danielo Mancuso, per un solo evento, la partecipazione al Sanremo 2020 di Amadeus come super ospiti per i 50 anni di carriera, partecipazione a cui è seguita l’uscita di una nuova raccolta. Qui la nostra intervista.

Una Reunion con la formazione completa originale a cui avrebbe dovuto far seguito un tour celebrativo, poi saltato per la pandemia.

La band da anni operava solo con due elementi, Angela e Angelo per appunto, dopo la defezione di Marina, avvenuta nel 1981, e l’abbandono di Franco Gatti.

L’artista aveva annunciato che dopo la reunion avrebbe lasciato definitivamente la band, un passo compiuto già nel 2013 dopo la morte del figlio.

Franco aveva accettato solo di partecipare al disco, a Sanremo e al tour evento, al massimo 3/4 dare, ma non di più, per stare vicino alla propria famiglia.

Tra l’altro Angelo e Angela, famosissimi e amatissimi nell’est Europa avrebbero dovuto esibirsi con due live di cui uno a Kiev, eventi saltati a causa della guerra.

Prima di congedarli Mara Venier chiede loro un secondo medley composto da Come vorrei, Voulez vous dancer e Mamma Maria. I due annunciano inoltre le date del tour mondiale.

Ricchi e poveri tour

4 giugno Kazakistan – Shymkent

16 giugno Kazakistan – Astana

21 agosto Romania – Valcea

26 agosto Romania – Cracovia

25 settembre Slovacchia – Bratislava

30 settembre Austria – Vienna

22 Svizzera – Zurigo

27 novembre Lituania – Kaunas

28 novembre Lituania – Klapedia

Dopo queste date i Ricchi e Poveri torneranno live in Italia.