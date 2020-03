Ricchi e Poveri: rinviata l’uscita dell’atteso doppio album “ReuniON”

L’attuale situazione di emergenza sanitaria sta investendo, come sappiamo, anche il mondo della musica (ne abbiamo parlato Qui, Qui e Qui). Sono diversi gli album la cui uscita è stata rinviata e anche i Ricchi e Poveri si aggiungono a questa insolita lista.

L’album ReuniON avrebbe dovuto vedere la luce il 27 marzo. 21 tracce con tutti i più grandi successi del gruppo dagli anni ’60 agli anni ’90, in una nuova versione realizzata sotto la direzione musicale del maestro Lucio Fabbri.

Dopo la reunion e la nuova versione del brano L’Ultimo Amore, presentato in anteprima al Festival di Sanremo 2020 (Qui la nostra videointervista), c’è molta attesa per l’album e per lo speciale evento live che verrà svelato nei prossimi mesi. A questo punto non ci resta che attendere nuove comunicazioni riguardo la nuova data di uscita.

RICCHI E POVERI – REUNION – TRACKLIST

L’album, quando uscirà, sarà disponibile anche in un’esclusiva Limited Edition Autografata e una Fan Edition che comprende anche un Cd e una T-Shirt.

Ecco la tracklist:

CD1

1. L’ultimo amore

2. La prima cosa bella

3. Che sarà

4. Dolce frutto

5. Coriandoli su di noi

6. Una musica

7. Sarà perché ti amo

8. M’innamoro di te

9. Come vorrei

10. Piccolo Amore

CD2

1. Made in Italy

2. Mamma Maria

3. Voulez vous danser

4. Cosa sei

5. Hasta la vista

6. Sei la sola cosa che amo

7. Acapulco

8. Ciao Italy, Ciao Amore

9. Se m’innamoro

10. Canzone d’amore

11. Buona giornata

Foto di Fabio Leidi