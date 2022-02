Rhove unisce nel nuovo singolo, “Seignosse”, le sue grandi passioni: la musica rap francese e il surf (TESTO e AUDIO)

Rhove Seignosse testo e significato del nuovo singolo del artista rivelazione della scena urban italiana che ad oggi ha già collezionato oltre 68 milioni di stream totali con appena 7 singoli pubblicati e due freestyle.

L’ultimo di questi, LAPROVINCE1, è arrivato ai vertici delle classifiche digitali ed è ancora presente nella Top 100 FIMI dopo l’invasione dei brani di Sanremo 2022.

Rhove Seignosse TESTO e significato

A poche settimane dal rilancio dell’ultimo brano ecco uscire una nuova canzone, sempre per Milano Ovest / Virgin Records, Seignosse. Il brano è accompagnato da un copertina che ritrae Samuel (Samuel Roveda è il vero nome di Rhove) bambino su una tavola da surf.

Ma andiamo a comprendere il significato del nuovo singolo di Rhove. Seignosse è una cittadina francese nella regione della Nuova Aquitania, dove l’artista ama surfare unendo così le sue due grandi passioni: la Musica rap francese e il surf (e gli sport estremi) elementi, insieme alla provincia, presenti come temi e ispirazioni ricorrenti in quasi tutte le sue canzoni.

Il singolo è un brano potente e incisivo dalle sonorità squisitamente hip-hop di fine anni ’90. Un’altra banger a cui il rapper ci ha ormai abituati. Il videoclip ufficiale, infine, ci trasporta a Seignosse su una tavola da surf in grado di domare onde mozzafiato.

Ecco come parla Rhove di questo nuovo brano…

Il mindset in cui sei quando fai surf è unico, sei tu, la tua tavola e le onde, nient’altro. La spiaggia la vedi lontana e le poche persone in acqua hanno rispetto e good vibes

Il brano è prodotto da Madfingerz.

Rhove Seignosse testo

E mi sentivo solo

Come una villa in mezzo ai bâtiments sulla plage di Seignosse

Tute, no Amiri, in mezzo alla cité con le mute da surf

L’ho fatto per la zone, l’ho fatto per ma mère

E do un bacio a ma sœur

E mi sentivo solo

Come una villa in mezzo ai bâtiments sulla plage di Seignosse

Tute, no Amiri, in mezzo alla cité con le mute da surf

L’ho fatto per la zone, l’ho fatto per ma mère

E do un bacio a ma sœur

(Okay) Maman, maman, KTM sfrecciano

Lontano dalla plage, li sentivo

La notte andavo allo skate park da solo

Fino a Carcasonne con la muta da surf, mi guardano male

Ho tirato pugni, ho passato notti in ospedale

Ero solo un bébé, nessuno parlava con me, anzi (Ah-ah)

Avevo quattro amis, sono diventanti grandi

Adesso vanno avanti, tempo al tempo

Si compreranno una sacoche poi una maison

E faranno due figli e ce li metteranno dentro (Bow-bow)

Abituati a case ALER non a un appartamento, eh

Quando ero sulla costa della [?] (Della [?])

Surf da stamattina fino ce soir (Ce soir)

Gioco a calcio con un punkabbestia, vedo il primo TemTem [?] (Tam-tam)

Scarpe Garibaldina, sto in Garibaldi, sono in una angolo teso, è inutile che mi guardi, eh

Volevo dirti che quando ero sulla costa dell’Aquitania con te lo sai che io non

[Ritornello]

E mi sentivo solo

Come una villa in mezzo ai bâtiments sulla plage di Seignosse

Tute, no Amiri, in mezzo alla cité con le mute da surf

L’ho fatto per la zone, l’ho fatto per ma mère

E do un bacio a ma sœur

(Eh-eh, eh, eh)

Okay, okay, la nuit a [?] senza amis, erano a Rho

Io classico tamarro di provincia, pensavano che fossi di Marsiglia

Ho zii a Lione e pure una sorellina (Ah), indosso marche tipo Billabong, Silver e Bear

Ho una tavola sotto mano, sto andando da mon père

Perché c’erano delle onde troppo alte per me

Ero solo un bébé, avevo un euro nella Tech

Non penso ai soldi mi bastava un sorriso di ma mère

Io non piangevo, ero felice così, nella misère

Avevo tre amis e li ho persi tutti per quella [?]

Odio le droghe, non so, mi chiedi ancora il perché

Le cose le ho vissute sopra la mia pelle, come in “Tu t’appelles”

Non sai in quel momento quanto io mi sia sentito a pezzi

In quei giorni non parlavo, ma proprio per niente

Mi sentivo solo

Come una villa in mezzo ai bâtiments sulla plage di Seignosse

Tute, no Amiri, in mezzo alla cité con le mute da surf

L’ho fatto per la zone, l’ho fatto per ma mère

E do un bacio a ma sœur