Rettore positiva al Covid interrompe il tour e allarma i fan: "Spero di farcela..."

Rettore è risultata positiva al Covid circa due giorni fa. A comunicarlo è stata l’artista stessa attraverso le proprie pagine social non nascondendo ai suoi follower una puntata di preoccupazione.

La cantautrice è reduce dal ritorno in grande stile sulle scene musicali grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Ditonellapiaga. Il loro brano, Chimica, ha ottenuto la certificazione disco di platino per le oltre 100.000 unità.

Quella per Chimica è la prima certificazione di Rettore nell’era FIMI, quindi dal 2009 in poi. Un bilancio così positivo che, secondo voci di corridoio, la Warner Music Italy sarebbe seriamente intenzionata a ripresentare l’artista al Festival per poi lanciare il suo nuovo album, con duetti e inediti, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Tornando allo stato di salute dell’artista, come dicevamo in apertura, Rettore ha fatto preoccupare non poco i fan. Donatella ha infatti scritto quanto segue sui social…

“Non poteva mancare e proprio adesso. Sono positiva e con sintomi… Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela … Vi abbraccio”

Ad accompagnare il post pubblicato il 31 luglio una foto live della cantautrice. Rettore ha contratto il Covid il 26 luglio scorso ed un secondo test effettuato il 31 ha confermato la positività dell’artista.

Ovviamente i commenti dei fan si sono da subito moltiplicati cercando di dare forza all’artista definendola una leonessa. La preoccupazione di Donatella del resto potrebbe essere legata alla malattia di cui soffre e di cui ha parlato in passato, la talassemia, malattia con cui convive da trent’anni circa e che indebolisce le difese immunitarie.

Ovviamente, oltre al concerto del 30 luglio, è stato annullato anche quello in programma il 3 agosto al porto turistico di Marina di Camerota.

All Music Italia si unisce alla rete nel fare i migliori auguri di pronta guarigione alla cantante.