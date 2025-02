Renzo Rubino tra cover e show nel ricordo di Lucio Dalla

Renzo Rubino rende omaggio a Lucio Dalla reinterpretando Henna, in uscita il 28 febbraio per DDP Dischi Del Porto/ADA Music Italy in radio e in digitale.

L’omaggio ed il ricordo arriva a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo 82° compleanno.

Renzo Rubino – Henna

Renzo Rubino riporta alla luce una delle canzoni di Dalla più profonde e mai così attuali come oggi. Henna fu la title track dell’album omonimo pubblicato nel dicembre del 1993.

“‘Henna’ racconta del chiarimento, del dolore che ci cambierà e l’amore che ci salverà. Volevo ricordare Lucio con la sua canzone preferita, una preghiera moderna. In un momento di panico mi sono avventurato in uno scenario di pace che a volte solo le belle canzoni riescono a restituirti”

La nuova versione di Renzo Rubino lascia spazio a un’interpretazione essenziale, grazie anche alla produzione firmata dallo stesso Rubino con i produttori Taketo Gohara e Niccolò Fornabaio.

L’arrangiamento minimale fa emergere tutta l’emotività del brano, mettendo in risalto le parole di Dalla e la loro straordinaria forza poetica.

Henna è un filo invisibile che lega le sensibilità di due cantautori di epoche diverse, accomunate dalla stessa autenticità e profondità espressiva.

Renzo Rubino – Cosa direbbe Lucio

Le celebrazioni dedicate a Lucio Dalla proseguono con Cosa direbbe Lucio, un doppio appuntamento tra parole e musica che vedrà gli aneddoti e i racconti di Gino Castaldo intrecciarsi con le interpretazioni di Renzo Rubino e le esecuzioni dell’Orchestra Giovanile della Valle d’Itria, diretta dal Maestro Antonio Palazzo.

Il primo spettacolo, in programma il 1° marzo al Teatro Nuovo di Martina Franca e lo show del 3 marzo al Teatro India di Roma, prodotto da IMARTS – International Music and Arts e con il contributo del Municipio Roma XI sono già sold out.

Immagine di copertina di Ilenia Tesoro