Renato Zero: da Roma a Roma, nuove date del “Zero Il Folle Tour”

Renato Zero ha iniziato a Roma e terminerà a Roma il Zero Il Folle in Tour.

Lo spettacolare tour con cui Renato Zero si sta esibendo live nei principali palasport italiani, si chiuderà con un doppio appuntamento a Roma, il 30 e 31 gennaio al Palazzo dello Sport, portando così ad un totale di 8 le date nella Capitale!

Renato Zero torna con uno show nel quale, in più di 3 ore di spettacolo e 18 cambi d’abito, oltre ad attingere dal suo storico repertorio, presenta dal vivo anche il nuovo album di inediti Zero Il Folle, per una scaletta di ben 41 brani!

RENATO ZERO – ZERO IL FOLLE IN TOUR

prodotto ed organizzato da Tattica:

1 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

3 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

4 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

6 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

8 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

9 novembre – Palazzo Dello Sport di ROMA (SOLD OUT)

14 novembre – Mandela Forum di FIRENZE (SOLD OUT)

15 novembre – Mandela Forum di FIRENZE (SOLD OUT)

18 novembre – Grana Padano Arena di MANTOVA (SOLD OUT)

19 novembre – Grana Padano Arena di MANTOVA

23 novembre – Vitrifrigo Arena di PESARO

24 novembre – Vitrifrigo Arena di PESARO

7 dicembre – Modigliani Forum di LIVORNO

8 dicembre – Modigliani Forum di LIVORNO

14 dicembre – Pala Alpitour di TORINO (SOLD OUT)

15 dicembre – Pala Alpitour di TORINO

21 dicembre – Unipol Arena di BOLOGNA

22 dicembre – Unipol Arena di BOLOGNA

11 gennaio – Mediolanum Forum di MILANO (SOLD OUT)

12 gennaio – Mediolanum Forum di MILANO (SOLD OUT)

14 gennaio – Mediolanum Forum di MILANO

18 gennaio – Palasele di EBOLI – Salerno

19 gennaio – Palasele di EBOLI – Salerno

23 gennaio – Palaflorio di BARI (SOLD OUT)

25 gennaio – Palaflorio di BARI (SOLD OUT)

26 gennaio – Palaflorio di BARI (SOLD OUT)

30 gennaio – Palazzo Dello Sport di ROMA (NUOVA DATA)

31 gennaio – Palazzo Dello Sport di ROMA (NUOVA DATA)

