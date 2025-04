Reiven, dopo il ritiro dalle battle arriva l’EP d’esordio “On Drug, Nella Gabbia”

Dopo quattro anni di silenzio nel mondo del freestyle, la vittoria al Mic Tyson 2024 e l’annuncio del ritiro dalle battle, Reiven volta pagina e presenta l’EP d’esordio On Drug, Nella Gabbia (Pulp Records), in uscita mercoledì 30 aprile e già disponibile in pre-save.

Anticipato dal singolo Sotto Controllo (Excalibur), questo nuovo progetto discografico dell’artista inaugura un viaggio musicale più ampio e ambizioso.

Reiven sta infatti lavorando a una vera e propria trilogia, che verrà svelata nei prossimi mesi, con una narrazione in continua evoluzione, dove ogni parte non è altro che una tappa di un percorso interiore di scoperta, crisi e rinascita.

E, a proposito di parti che formano l’intero, l’ordine di ascolto delle quattro tracce che compongono l’EP ne cambia radicalmente la percezione.

Di fatto, se ascoltato in sequenza, dalla prima alla quarta traccia, il disco di sviluppa come un cammino verso la redenzione. Se invece si parte dall’ultima traccia, fino alla prima, ci si ritrova in un vortice oscuro, che fa sprofondare nell’alienazione, dove la realtà si sfalda e resta solo il rifugio dell’io più profondo.

Reiven, “On Drug, Nella Gabbia”: la tracklist

Il progetto si apre con un’intro che simula il flusso mentale di Reiven: pensieri disordinati, visioni e frammenti di realtà.

Seguono tre brani dedicati a tre diverse forme di prigionia: la gabbia mentale, simbolo della lotta interiore; la gabbia territoriale, legata ai confini culturali e geografici imposti dal contesto in cui si nasce; la gabbia olografica, una riflessione sull’inganno della realtà stessa.

Sul fronte musicale, invece, l’EP si presenta come un mix di sonorità aggressive e rabbiose, con il rap come principale strumento di espressione, ma non solo.

La struttura è infatti pensata come un racconto, con all’interno una “traccia cieca“, presente in ogni capitolo, che offre una pausa dal ritmo frenetico, un momento di riflessione che spezza il flusso e invita all’introspezione.

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist: