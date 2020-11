Red Canzian presenta il progetto di teatro musicale “Casanova Opera Pop”

Poco prima della scomparsa di Stefano d’orazio Red Canzian aveva annunciato un nuovo e importante progetto.

Red Canzian ricorda Stefano d’Orazio

Red Canzian ospite in video intervista a Domenica In ha ricordato tra aneddoti ed emozioni l’amico fraterno Stefano D’Orazio scomparso pochi giorni fa.

Durante la lunga intervista Canzian ha raccontato a Mara Venier gli anni di amicizia e lavoro con D’Orazio e lo ha fatto attraverso momenti ed emozioni anche private.

Nel raccontare la persona, la bravura, l’essere sempre giovane e la forte amicizia su tutto, Canzian ha raccontato anche la nascita della canzone Stare senza di te, il cui testo è stato scritto da Stefano D’Orazio in una notte dopo aver ascoltato l’amico in un momento particolare della sua vita.

Stefano D’Orazio ha composto tra gli altri il brano Rinascerò, rinascerai scritto, durante il primo lockdown, con l’amico e collega Roby Facchinetti.

Red Canzian – Casanova Opera Pop

A novembre 2021 debutterà a Venezia, il nuovo progetto di Red Canzian, lo spettacolo di teatro musicale Casanova Opera Pop.

Dal 3 novembre è aperta la selezione del cast di 25 performer tra cantanti-attori e ballerini acrobati.

Le prime audizioni si terranno a dicembre, nelle modalità che saranno consentite in quel momento dalle norme in vigore per contrastare l’emergenza sanitaria.

Red Canzian prende spunto dal best-seller di Matteo Stukul Casanova – La sonata dei cuori infranti, romanzo tradotto in oltre 10 lingue.

Il libro ha fatto scattare la scintilla ed ha ispirato Red Canzian a comporre oltre 2 ore di musica per 35 brani inediti, dei quali 29 cantati e 6 esclusivamente musicali.

Casanova Opera Pop sarà una vera e propria opera ambientata a Venezia e dedicata a uno dei suoi personaggi simbolo.

Red Canzian – Presenta Casanova Opera Pop

Red Canzian descrive così come nasce il progetto:

“Mi ha sempre affascinato la figura di Casanova, una personalità molto più complessa di quella del seduttore libertino impenitente raffigurato nell’iconografia comune, in realtà poeta, alchimista, libertario, diplomatico e “occhi” della Repubblica di Venezia ai tempi della Serenissima. Una figura chiave per la Venezia del ‘700, che nel romanzo di Strukul, e così nella mia Opera Pop, è raccontato negli anni fra i 30 e i 35, un periodo intenso della sua vita, che lo vede coinvolto in intrighi politici, incarcerato ai Piombi, agente segreto per la sua città e finalmente innamorato! Il suo cuore infatti batte non solo per la sua Venezia ma finalmente anche per Francesca, una giovane dell’aristocrazia cittadina, per la quale è disposto ad affrontare pericoli, sfide, duelli, prove di coraggio, fughe dal carcere e avventure incredibili. Nello spettacolo troverete tutto questo, insieme alla passione, all’amicizia e a tutte le emozioni che solo una città come Venezia può amplificare”

La regia sarà di Emanuele Gamba ed avrà un allestimento importante:

ricchezza musicale, cast numeroso, costumi e scenografia che sarà il giusto equilibrio tra l’ambientazione storica ed una realizzazione moderna.

Il tutto sarà pensato per andare in scena nei teatri d’Italia.

Casanova Opera Pop – il progetto

Red Canzian descrive così il progetto: