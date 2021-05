Red Bull 64 Bars The Album, manifesto della scena rap italiana anticipato da un freestyle inedito di Gemitaiz prodotto da Carl Brave

Red Bull 64 Bars The Album è il progetto discografico, manifesto della scena rap italiana, in uscita venerdì 28 maggio su tutte le piattaforme digitali. Un progetto promosso e presentato da Red Bull e Island Records.

L’album, che comprenderà 10 brani inediti, è anticipato da una traccia inedita in uscita il 6 maggio. Protagonista al microfono Gemitaiz in un progetto prodotto da Carl Brave.

I brani del disco nascono dall’incontro fra artisti di mondi sonori diversi: una sfida creativa che vede protagoniste coppie formate da un beatmaker e un MC che creano 64 barre dove ogni barra è un verso, senza la possibilità di inserire un ritornello.

RED BULL 64 BARS THE ALBUM

“Red Bull 64 Bars è un format che riporta il rap alla sua vera essenza.”

Queste le parole di Marracash che fotografa il progetto in maniera perfetta.

Nato nei Red Bull Studios di Auckland in Nuova Zelanda e fatto crescere dall’MC David Dallas, in pochissimi anni Red Bull 64 Bars è diventato un’unità di misura universale e una cartina di tornasole severissima sul valore reale al microfono di un MC e sulla capacità di calibrare la giusta alchimia col lavoro di un beatmaker.

Appunto: il rap alla sua vera essenza.

Il progetto nasce nel 2017 e l’anno successivo sbarca nel nostro paese. In Italia molti fra i più grandi esponenti del genere sono infatti già passati attraverso questa prova.

Ora, arriva il momento di un passo in più: il prossimo 28 maggio esce Red Bull 64 Bars The Album, in collaborazione con una label leggendaria come Island.

Una tappa importante in questa avventura nonché un capitolo fondamentale nella storia del rap italiano, vista la batteria di talenti coinvolti. I brani sono stati registrati sul Red Bull Music Studio, portato per l’occasione all’Alcatraz di Milano.