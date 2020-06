Gué Pequeno e Shablo sono stati coinvolti nel contest Red Bull 64 Bars. I due artisti hanno presentato un brano inedito seguendo le regole del progetto, che prevede l’incontro di un MC e un beatmaker per comporre 64 barre, dove ogni barra è un verso, senza la possibilità di inserire un ritornello.

Gué Pequeno, che nei giorni scorsi ha annunciato a sorpresa l’arrivo di un nuovo progetto discografico (ne abbiamo parlato Qui), anche in questo caso conferma un’attitudine naturale che lo porta a comporre brani mai scontati.

Red Bull 64 Bars, in collaborazione con Esse Magazine, nelle ultime settimane ha visto cimentarsi svariati nomi della scena italiana tra cui Marracash, Dani Faiv e Madame. Tutti gli episodi sono disponibili su: www.redbull.com/64bars.

GUÉ PEQUENO E SHABLO – IL TESTO DI RED BULL 64 BARS

Que pasa Shablo

Il Notorio G

Mentre accarezzo un birmano

Sento sempre gli stessi testi

tradotti dall’inglese le stesse basi,

gangsta digitali col rolly cinese

Ho preso la prima sbronza a 12 anni in Venezuela

Non me ne fotte un cazzo di tua mamma e quanto è fiera

Sei solo un bugiardo non fare il

Premio Nobel Mandela

io mando davvero i vestiti agli amici in galera

Maison Martin Margiela

Nuovo AP Jumbo limited incatenato come Django

il crimine m’ispira non si elimina

Mentre tu eri alle medie

volavo in classe premier con la tipa del premier

Sbocciando Laurent Perrier

sostanze nelle vene

e nelle mie vie aeree

survive alle veneree ad oggi senza quiete

pensavo fosse un Dream come in Requiem

la vita di Mister Fini devono farci una serie

Che palle il tuo quartiere che palle i tuoi Cartier

Ti manderei in cantiere o meglio in pasto ai terrier

Manco mi stai sul cazzo perchè

non c’è spazio essendo tutto in bocca alla tua tipa

l’immortale G di Marzio

Ups! Pappa sempre sono Gueyne Bruce

tu sei fake news come le tue views

come le sue boobs lei mi piace dalla strada come in Bangbus

L’inferno è vuoto il diavolo è qua, io con i miei amici

Conosco tanti ricchi Of White come Virgil

montagne di Givenchy, givindi non Vivin C

Mi fermo in tempo prima di finire come Avicii

La tua bitch non è una virgin

perchè per una Birkin

Si è messa a braccia e gambe aperte

tipo Leo Da Vinci

Rimo da quando andavano gli Evisu

e chi aveva i tattoo in viso forse aveva ucciso

Ora che i social danno la parola ad ogni idiota

Io chiudevo l’album nuovo

e San Vittore andava a fuoco

Per cercare questo hype

non devo inventarmi molto

sono Cristo coi tattoo sul corpo sopra un Audi Sport

per il mio zoccolo duro e le mie zoccole dure

a grande request risorto

frà l’hip hop non è mai morto