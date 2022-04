Random e Villabanks: Estranei è la loro prima collaborazione. Ecco di cosa parla il testo della canzone

La collaborazione che forse non ti aspetti. Esce oggi, 29 aprile, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Estranei, primo featuring fra Random e Villabanks.

Scritto da Umberto Odoguardi, Alessio Buongiorno e Emanuele Caso (lo stesso Random) il pezzo è un brano che è stato definito “un pezzo dal retrogusto nostalgico, sia nel sound incalzante che richiama il pop-punk degli anni ‘90 e i primi ‘00, sia nel significato”.

Tramite comunicato stampa abbiamo ricevuto qualche dettaglio in più sul vero significato del pezzo, ma anche un breve estratto del testo. Ecco le anticipazioni:

“La canzone parla del ricordo di una relazione tra due persone che hanno condiviso tanto e ora non hanno più nulla che li leghi insieme, la malinconia per un amore che non ritornerà più: Da quando siamo estranei – Mi manchi come il mare – Si dividono le strade – Ma noi non cambiano mai”.