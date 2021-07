Raffaella Carrà... il dolore degli artisti di tutte le generazioni sui social

Raffaella Carrà è scomparsa il 5 luglio e l’Italia intera si è stretta nel dolore verso la dipartita di una delle sue più grandi artiste, scomparsa avvenuta nel silenzio della malattia.

Sì perché Raffaella aveva scelto così… di non permettere al pubblico di ricordarla nella malattia ma per quello che era ed è stata… per le tante rivoluzioni sociali, gli spettacoli, le canzoni e le emozioni regalate dall’Italia al Sudamerica passando per la Spagna dove era amatissima.

Sono tanti i messaggi postati sui social dagli artisti, un’ondata di affetto, di ricordi, di malinconia. Abbiamo cercato di racchiudere i più significativi in questo articolo. Cliccate in basso su continua per leggerli.